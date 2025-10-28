Правительство выделит средства на оснащение медучреждений в Курской области

https://1prime.ru/20251028/pravitelstvo--864008167.html
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 700 миллионов рублей на дооснащение медицинских учреждений в Курской области, сообщили в правительстве РФ.
"Более 700 миллионов рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
Отмечается, что выделенные средства пойдут на закупку порядка 500 единиц медицинских изделий для дооснащения 20 организаций, в том числе областных, городских и центральных районных больниц, станций скорой помощи, офтальмологических клиник, стоматологических поликлиник для детей и взрослых.
Среди планируемого к закупке оборудования – аппараты УЗИ, КТ, устройства для сердечно-лёгочной реанимации, система для проведения микрохирургических операций на глазах.
Ранее Мишустин
отмечал, что выделение средств на дооснащение медицинских учреждений позволит расширить возможность оказания медицинской помощи, повысить ее доступность и качество в приграничных городах и населенных пунктах.
