Правительство выделит средства на оснащение медучреждений в Курской области

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 700 миллионов рублей на дооснащение медицинских учреждений в Курской области, сообщили в правительстве РФ. "Более 700 миллионов рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина. Отмечается, что выделенные средства пойдут на закупку порядка 500 единиц медицинских изделий для дооснащения 20 организаций, в том числе областных, городских и центральных районных больниц, станций скорой помощи, офтальмологических клиник, стоматологических поликлиник для детей и взрослых. Среди планируемого к закупке оборудования – аппараты УЗИ, КТ, устройства для сердечно-лёгочной реанимации, система для проведения микрохирургических операций на глазах. Ранее Мишустин отмечал, что выделение средств на дооснащение медицинских учреждений позволит расширить возможность оказания медицинской помощи, повысить ее доступность и качество в приграничных городах и населенных пунктах.

