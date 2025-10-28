Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит средства на оснащение медучреждений в Курской области - 28.10.2025
Правительство выделит средства на оснащение медучреждений в Курской области
Правительство выделит средства на оснащение медучреждений в Курской области - 28.10.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит средства на оснащение медучреждений в Курской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 700 миллионов рублей на дооснащение медицинских учреждений в Курской области,... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T10:14+0300
2025-10-28T10:14+0300
экономика
михаил мишустин
рф
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863124176_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_a8baac1bb27e7d8ff6592efae3285324.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 700 миллионов рублей на дооснащение медицинских учреждений в Курской области, сообщили в правительстве РФ. "Более 700 миллионов рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина. Отмечается, что выделенные средства пойдут на закупку порядка 500 единиц медицинских изделий для дооснащения 20 организаций, в том числе областных, городских и центральных районных больниц, станций скорой помощи, офтальмологических клиник, стоматологических поликлиник для детей и взрослых. Среди планируемого к закупке оборудования – аппараты УЗИ, КТ, устройства для сердечно-лёгочной реанимации, система для проведения микрохирургических операций на глазах. Ранее Мишустин отмечал, что выделение средств на дооснащение медицинских учреждений позволит расширить возможность оказания медицинской помощи, повысить ее доступность и качество в приграничных городах и населенных пунктах.
михаил мишустин, рф, общество
Экономика, Михаил Мишустин, РФ, Общество
10:14 28.10.2025
 
Правительство выделит средства на оснащение медучреждений в Курской области

Мишустин распорядился выделить 700 млн руб на дооснащение медучреждений в Курской области

Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 700 миллионов рублей на дооснащение медицинских учреждений в Курской области, сообщили в правительстве РФ.
"Более 700 миллионов рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
Отмечается, что выделенные средства пойдут на закупку порядка 500 единиц медицинских изделий для дооснащения 20 организаций, в том числе областных, городских и центральных районных больниц, станций скорой помощи, офтальмологических клиник, стоматологических поликлиник для детей и взрослых.
Среди планируемого к закупке оборудования – аппараты УЗИ, КТ, устройства для сердечно-лёгочной реанимации, система для проведения микрохирургических операций на глазах.
Ранее Мишустин отмечал, что выделение средств на дооснащение медицинских учреждений позволит расширить возможность оказания медицинской помощи, повысить ее доступность и качество в приграничных городах и населенных пунктах.
Экономика Михаил Мишустин РФ Общество
 
 
