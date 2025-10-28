https://1prime.ru/20251028/pravitelstvo--864009723.html
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 49 миллиардов рублей
2025-10-28T11:23+0300
экономика
банк россия
банки
финансы
россия
рф
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 29 октября по 1 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 49 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 22 по 28 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 16 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 225 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 4 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1 856 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1 680 миллиарда рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
рф
банк россия, банки, финансы, россия, рф
