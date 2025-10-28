Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 49 миллиардов рублей - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251028/pravitelstvo--864009723.html
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 49 миллиардов рублей
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 49 миллиардов рублей - 28.10.2025, ПРАЙМ
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 49 миллиардов рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 29 октября по 1 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 49 миллиардов рублей, следует из... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T11:23+0300
2025-10-28T11:23+0300
экономика
банк россия
банки
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860815391_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_7b2b42e841d8f7aad901b006b2254fda.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 29 октября по 1 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 49 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 22 по 28 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 16 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 225 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 4 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1 856 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1 680 миллиарда рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20251024/banki-863887635.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860815391_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_1d8f96f8f7d7dd4e92b417a56e2d2335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россия, банки, финансы, россия, рф
Экономика, банк Россия, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ
11:23 28.10.2025
 
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 49 миллиардов рублей

Кабмин РФ с 29 октября по 1 ноября абсорбирует ликвидность банков на 49 млрд руб

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 29 октября по 1 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 49 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 22 по 28 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 16 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 225 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 4 миллиарда рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1 856 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1 680 миллиарда рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
Бизнес, финансы, счет
В крупнейших банках выросли ставки по вкладам
24 октября, 13:25
 
Экономикабанк РоссияБанкиФинансыРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала