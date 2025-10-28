https://1prime.ru/20251028/priamurja-864000698.html

Приамурье требует с "Ангары" компенсацию за лес после крушения Ан-24

Приамурье требует с "Ангары" компенсацию за лес после крушения Ан-24 - 28.10.2025, ПРАЙМ

Приамурье требует с "Ангары" компенсацию за лес после крушения Ан-24

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области требует более 500 тысяч рублей с авиакомпании "Ангара", чей самолет Ан-24 при крушении... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T03:45+0300

2025-10-28T03:45+0300

2025-10-28T04:07+0300

россия

бизнес

общество

тында

амурская область

благовещенск

межгосударственный авиационный комитет

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864000698.jpg?1761613646

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области требует более 500 тысяч рублей с авиакомпании "Ангара", чей самолет Ан-24 при крушении под Тындой повредил лес, сказано в материалах Арбитражного суда Иркутской области, с которым ознакомилось РИА Новости. "Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в суд с исковым заявлением к авиакомпании "Ангара" с требованием о взыскании ущерба причиненного лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолета АН-24 на территории лесного участка", - сказано в документах. Там уточняется, что крушение произошло в Тындинском участковом лесничестве. Сумма иска - 535 004 рубля. Суд рассмотрит иск в порядке упрощенного судопроизводства. До 12 ноября от ответчика ожидают отзыв на иск. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки.

тында

амурская область

благовещенск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, общество , тында, амурская область, благовещенск, межгосударственный авиационный комитет, росавиация