https://1prime.ru/20251028/priamurja-864000698.html
2025-10-28T03:45+0300
2025-10-28T04:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864000698.jpg?1761613646
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области требует более 500 тысяч рублей с авиакомпании "Ангара", чей самолет Ан-24 при крушении под Тындой повредил лес, сказано в материалах Арбитражного суда Иркутской области, с которым ознакомилось РИА Новости. "Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в суд с исковым заявлением к авиакомпании "Ангара" с требованием о взыскании ущерба причиненного лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолета АН-24 на территории лесного участка", - сказано в документах. Там уточняется, что крушение произошло в Тындинском участковом лесничестве. Сумма иска - 535 004 рубля. Суд рассмотрит иск в порядке упрощенного судопроизводства. До 12 ноября от ответчика ожидают отзыв на иск. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки.
03:45 28.10.2025 (обновлено: 04:07 28.10.2025)
 
Приамурье требует с "Ангары" компенсацию за лес после крушения Ан-24

Минлесхоз Приамурья требует 500 тысяч рублей с "Ангары" за лес после крушения Ан-24

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области требует более 500 тысяч рублей с авиакомпании "Ангара", чей самолет Ан-24 при крушении под Тындой повредил лес, сказано в материалах Арбитражного суда Иркутской области, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в суд с исковым заявлением к авиакомпании "Ангара" с требованием о взыскании ущерба причиненного лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолета АН-24 на территории лесного участка", - сказано в документах.
Там уточняется, что крушение произошло в Тындинском участковом лесничестве. Сумма иска - 535 004 рубля.
Суд рассмотрит иск в порядке упрощенного судопроизводства. До 12 ноября от ответчика ожидают отзыв на иск.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки.
 
Заголовок открываемого материала