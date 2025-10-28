https://1prime.ru/20251028/putin--864014837.html
Путин обсудит с членами правительства развитие рыбохозяйственного комплекса
Путин обсудит с членами правительства развитие рыбохозяйственного комплекса
2025-10-28T15:24+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференц-связи обсудит с членами правительства развитие рыбохозяйственного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать девятого октября Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие рыбохозяйственного комплекса. С докладами выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству (Илья) Шестаков и губернатор Камчатского края (Владимир) Солодов", - говорится в сообщении. Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.
