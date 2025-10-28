Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудит с членами правительства развитие рыбохозяйственного комплекса - 28.10.2025
Путин обсудит с членами правительства развитие рыбохозяйственного комплекса
2025-10-28T15:24+0300
2025-10-28T15:24+0300
экономика
россия
камчатский край
владимир путин
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференц-связи обсудит с членами правительства развитие рыбохозяйственного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать девятого октября Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие рыбохозяйственного комплекса. С докладами выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству (Илья) Шестаков и губернатор Камчатского края (Владимир) Солодов", - говорится в сообщении. Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.
россия, камчатский край, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Камчатский край, Владимир Путин
15:24 28.10.2025
 
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференц-связи обсудит с членами правительства развитие рыбохозяйственного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать девятого октября Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие рыбохозяйственного комплекса. С докладами выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству (Илья) Шестаков и губернатор Камчатского края (Владимир) Солодов", - говорится в сообщении.
Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.
Заголовок открываемого материала