На Западе сделали заявление после предупреждения Путина

На Западе сделали заявление после предупреждения Путина

2025-10-28T10:21+0300

запад

владимир путин

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин заявлением о "Буревестнике" серьезно предупредил Запад, пишет Daily Mail."Владимир Путин <...> выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами "самого высокого уровня" в мире.." — говорится в публикации.В материале особе внимание уделили тому, что эта ракета способна летать значительно дольше других ракет и противостоять всем существующим западным системам обороны.На прошлой неделе президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого.

