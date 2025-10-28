Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление после предупреждения Путина - 28.10.2025
На Западе сделали заявление после предупреждения Путина
На Западе сделали заявление после предупреждения Путина - 28.10.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление после предупреждения Путина
Глава России Владимир Путин заявлением о "Буревестнике" серьезно предупредил Запад, пишет Daily Mail."Владимир Путин <...> выступил с пугающим предупреждением в | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин заявлением о "Буревестнике" серьезно предупредил Запад, пишет Daily Mail."Владимир Путин &lt;...&gt; выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами "самого высокого уровня" в мире.." — говорится в публикации.В материале особе внимание уделили тому, что эта ракета способна летать значительно дольше других ракет и противостоять всем существующим западным системам обороны.На прошлой неделе президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого.
10:21 28.10.2025
 
На Западе сделали заявление после предупреждения Путина

Daily Mail: Путин заявлением о ракете "Буревестник" серьезно предупредил Запад

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин заявлением о "Буревестнике" серьезно предупредил Запад, пишет Daily Mail.

"Владимир Путин <...> выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами "самого высокого уровня" в мире.." — говорится в публикации.
В материале особе внимание уделили тому, что эта ракета способна летать значительно дольше других ракет и противостоять всем существующим западным системам обороны.

На прошлой неделе президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого.
