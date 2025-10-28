https://1prime.ru/20251028/putin-864008599.html
На Западе сделали заявление после предупреждения Путина
На Западе сделали заявление после предупреждения Путина - 28.10.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление после предупреждения Путина
Глава России Владимир Путин заявлением о "Буревестнике" серьезно предупредил Запад, пишет Daily Mail."Владимир Путин <...> выступил с пугающим предупреждением в | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T10:21+0300
2025-10-28T10:21+0300
2025-10-28T10:21+0300
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин заявлением о "Буревестнике" серьезно предупредил Запад, пишет Daily Mail."Владимир Путин <...> выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами "самого высокого уровня" в мире.." — говорится в публикации.В материале особе внимание уделили тому, что эта ракета способна летать значительно дольше других ракет и противостоять всем существующим западным системам обороны.На прошлой неделе президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого.
https://1prime.ru/20251028/ukraina-864008299.html
https://1prime.ru/20251026/ukraina-863943267.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, владимир путин
На Западе сделали заявление после предупреждения Путина
Daily Mail: Путин заявлением о ракете "Буревестник" серьезно предупредил Запад
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин заявлением о "Буревестнике" серьезно предупредил Запад, пишет Daily Mail.
"Владимир Путин <...> выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами "самого высокого уровня" в мире.." — говорится в публикации.
Глава МИД Германии выступил с громким предупреждением об Украине
В материале особе внимание уделили тому, что эта ракета способна летать значительно дольше других ракет и противостоять всем существующим западным системам обороны.
На прошлой неделе президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого.
На Западе предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине