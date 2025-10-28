https://1prime.ru/20251028/razrabotka-864016963.html

В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца

В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца - 28.10.2025, ПРАЙМ

В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца

В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T17:06+0300

2025-10-28T17:06+0300

2025-10-28T17:06+0300

промышленность

запорожская область

рф

лнр

ростех

роснедра

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862565622_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9fb666e32c4f51867af17c20e433ded.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Разрабатываются новые месторождения. Марганцевый карьер будет строиться очень мощный", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона. Согласно данным ЕГРЮЛ, структура "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - получила 25% в ООО "Реале Инженеринг Инвест" из Запорожской области, основной деятельностью которого является добыча марганца. В августе 2024 года Роснедра сообщили РИА Новости, что разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем. Запасы марганцевых руд данного участка превышают 1,7 миллиарда тонн. В июне прошлого года Евросоюз запретил экспорт марганцевых руд в Россию. При этом спрос на данный вид полезных ископаемых в РФ сильно зависит от импорта, следовало из разработанной Минпромторгом и утвержденной правительством в конце 2022 года стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года. В утвержденной правительством в июле 2024 года стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года отмечается, что необходимо завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

https://1prime.ru/20251021/rosnedra-863756124.html

запорожская область

рф

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, запорожская область, рф, лнр, ростех, роснедра, ес