Балицкий: в Запорожской области начнут разработку нового месторождения марганца
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Разрабатываются новые месторождения. Марганцевый карьер будет строиться очень мощный", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона.
Согласно данным ЕГРЮЛ, структура "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - получила 25% в ООО "Реале Инженеринг Инвест" из Запорожской области, основной деятельностью которого является добыча марганца.
В августе 2024 года Роснедра сообщили РИА Новости, что разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем. Запасы марганцевых руд данного участка превышают 1,7 миллиарда тонн.
В июне прошлого года Евросоюз запретил экспорт марганцевых руд в Россию. При этом спрос на данный вид полезных ископаемых в РФ сильно зависит от импорта, следовало из разработанной Минпромторгом и утвержденной правительством в конце 2022 года стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года.
В утвержденной правительством в июле 2024 года стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года отмечается, что необходимо завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.