В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца
В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца
В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T17:06+0300
2025-10-28T17:06+0300
промышленность
запорожская область
рф
лнр
ростех
роснедра
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862565622_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9fb666e32c4f51867af17c20e433ded.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Разрабатываются новые месторождения. Марганцевый карьер будет строиться очень мощный", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона. Согласно данным ЕГРЮЛ, структура "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - получила 25% в ООО "Реале Инженеринг Инвест" из Запорожской области, основной деятельностью которого является добыча марганца. В августе 2024 года Роснедра сообщили РИА Новости, что разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем. Запасы марганцевых руд данного участка превышают 1,7 миллиарда тонн. В июне прошлого года Евросоюз запретил экспорт марганцевых руд в Россию. При этом спрос на данный вид полезных ископаемых в РФ сильно зависит от импорта, следовало из разработанной Минпромторгом и утвержденной правительством в конце 2022 года стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года. В утвержденной правительством в июле 2024 года стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года отмечается, что необходимо завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
запорожская область
рф
лнр
промышленность, запорожская область, рф, лнр, ростех, роснедра, ес
Промышленность, Запорожская область, РФ, ЛНР, Ростех, Роснедра, ЕС
17:06 28.10.2025
 
В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца

Балицкий: в Запорожской области начнут разработку нового месторождения марганца

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. В Запорожской области начнут разработку месторождения марганца, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Разрабатываются новые месторождения. Марганцевый карьер будет строиться очень мощный", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона.
Согласно данным ЕГРЮЛ, структура "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - получила 25% в ООО "Реале Инженеринг Инвест" из Запорожской области, основной деятельностью которого является добыча марганца.
В августе 2024 года Роснедра сообщили РИА Новости, что разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем. Запасы марганцевых руд данного участка превышают 1,7 миллиарда тонн.
В июне прошлого года Евросоюз запретил экспорт марганцевых руд в Россию. При этом спрос на данный вид полезных ископаемых в РФ сильно зависит от импорта, следовало из разработанной Минпромторгом и утвержденной правительством в конце 2022 года стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года.
В утвержденной правительством в июле 2024 года стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года отмечается, что необходимо завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
ПромышленностьЗапорожская областьРФЛНРРостехРоснедраЕС
 
 
