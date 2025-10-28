https://1prime.ru/20251028/reys-864024604.html

Lufthansa сократит число внутренних рейсов по ФРГ в целях экономии

Lufthansa сократит число внутренних рейсов по ФРГ в целях экономии - 28.10.2025, ПРАЙМ

Lufthansa сократит число внутренних рейсов по ФРГ в целях экономии

Германский авиаконцерн Lufthansa Group в целях экономии сократит на 50 рейсов внутригерманские еженедельные перелеты следующей весной, сообщает телеканал n-tv... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T22:49+0300

2025-10-28T22:49+0300

2025-10-28T22:49+0300

бизнес

мюнхен

берлин

германия

lufthansa

https://cdnn.1prime.ru/img/76293/25/762932545_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_427467947dc572503787393749dfea43.jpg

БЕРЛИН, 28 окт – ПРАЙМ. Германский авиаконцерн Lufthansa Group в целях экономии сократит на 50 рейсов внутригерманские еженедельные перелеты следующей весной, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на компанию. "Авиакомпания Lufthansa к следующей весне по экономическим причинам сократит количество внутренних рейсов по Германии", - передает телеканал. Так, согласно летнему расписанию, полностью ни одно внутреннее направление не будет закрыто, однако количество рейсов внутри страны в хабы во Франкфурте-на-Майне и Мюнхен сократятся примерно на 50 рейсов в неделю. В качестве причины компания указывает высокие финансовые издержки, вызванные государственными сборами и налогами. В частности, будут сокращены рейсы из Мюнхена в Кёльн, Дюссельдорф и Берлин и из Франкфурта в Лейпциг и Нюрнберг. Кроме того, по экономическим соображениям полностью отменяются рейсы из Франкфурта в Тулузу и из Мюнхена в Таллин и Овьедо. Ранее глава концерна Карстен Шпор сообщил в интервью изданию Welt, что Lufthansa планирует летом 2026 года отменить около 100 рейсов в Германии в неделю.

https://1prime.ru/20251028/reys-864017157.html

мюнхен

берлин

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мюнхен, берлин, германия, lufthansa