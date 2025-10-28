https://1prime.ru/20251028/reys-864024604.html
Lufthansa сократит число внутренних рейсов по ФРГ в целях экономии
БЕРЛИН, 28 окт – ПРАЙМ. Германский авиаконцерн Lufthansa Group в целях экономии сократит на 50 рейсов внутригерманские еженедельные перелеты следующей весной, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на компанию. "Авиакомпания Lufthansa к следующей весне по экономическим причинам сократит количество внутренних рейсов по Германии", - передает телеканал. Так, согласно летнему расписанию, полностью ни одно внутреннее направление не будет закрыто, однако количество рейсов внутри страны в хабы во Франкфурте-на-Майне и Мюнхен сократятся примерно на 50 рейсов в неделю. В качестве причины компания указывает высокие финансовые издержки, вызванные государственными сборами и налогами. В частности, будут сокращены рейсы из Мюнхена в Кёльн, Дюссельдорф и Берлин и из Франкфурта в Лейпциг и Нюрнберг. Кроме того, по экономическим соображениям полностью отменяются рейсы из Франкфурта в Тулузу и из Мюнхена в Таллин и Овьедо. Ранее глава концерна Карстен Шпор сообщил в интервью изданию Welt, что Lufthansa планирует летом 2026 года отменить около 100 рейсов в Германии в неделю.
