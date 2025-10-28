https://1prime.ru/20251028/rossija-864000791.html

Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами АСЕАН

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил газете "Известия" замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами АСЕАН... Это направление нашей экономической политики со многими странами, с Вьетнамом и с другими государствами. С рядом стран заключены соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, в частности с Вьетнамом. Это хорошо работает. Есть проблемы, но они решаемы", - сказал Руденко. Он добавил, что Россия также заинтересована в приеме карт "Мир" в странах АСЕАН. "Мы обсуждаем и эти вопросы с Малайзией и с другими странами тоже", - подчеркнул Руденко.

