Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами АСЕАН
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил газете "Известия" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами АСЕАН... Это направление нашей экономической политики со многими странами, с Вьетнамом и с другими государствами. С рядом стран заключены соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, в частности с Вьетнамом. Это хорошо работает. Есть проблемы, но они решаемы", - сказал Руденко.
Он добавил, что Россия также заинтересована в приеме карт "Мир" в странах АСЕАН.
"Мы обсуждаем и эти вопросы с Малайзией и с другими странами тоже", - подчеркнул Руденко.
