Россия всегда поддерживала Мозамбик, заявил президент страны
28.10.2025
Россия всегда поддерживала Мозамбик, заявил президент страны
Россия всегда поддерживала Мозамбик, у стран прекрасные дружеские отношения, заявил в интервью РИА Новости президент африканской страны Даниэль Шапу.
ЖЕНЕВА, 28 окт – ПРАЙМ. Россия всегда поддерживала Мозамбик, у стран прекрасные дружеские отношения, заявил в интервью РИА Новости президент африканской страны Даниэль Шапу.
"С Россией у нас прекрасные дружеские отношения. Вскоре мы отметим пятидесятилетие нашей независимости, и мы всегда пользовались поддержкой России – как во время борьбы за независимость, так и после", - сказал он.
Шапу отметил, что в Мозамбике работает множество специалистов, обученных в России. По его словам, помимо продолжения "социального и политического" сотрудничества Мозамбик также рассчитывает на укрепление экономической кооперации с РФ. Президент Мозамбика выразил надежду, что сотрудничество с РФ в сферах сельского хозяйства, туризма, энергетики, минеральных ресурсов позволит стране получить компетенции и "выйти на новый уровень".
"Мы хотим иметь компетенции во всех областях, которые я указал, вплоть до коммерциализации, поэтому наша надежда, что это сотрудничество и отношения между компаниями позволят нам выйти на этот уровень", - сказал он.
