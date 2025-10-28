https://1prime.ru/20251028/rossija-864001997.html

Россия всегда поддерживала Мозамбик, заявил президент страны

2025-10-28T05:37+0300

ЖЕНЕВА, 28 окт – ПРАЙМ. Россия всегда поддерживала Мозамбик, у стран прекрасные дружеские отношения, заявил в интервью РИА Новости президент африканской страны Даниэль Шапу. "С Россией у нас прекрасные дружеские отношения. Вскоре мы отметим пятидесятилетие нашей независимости, и мы всегда пользовались поддержкой России – как во время борьбы за независимость, так и после", - сказал он. Шапу отметил, что в Мозамбике работает множество специалистов, обученных в России. По его словам, помимо продолжения "социального и политического" сотрудничества Мозамбик также рассчитывает на укрепление экономической кооперации с РФ. Президент Мозамбика выразил надежду, что сотрудничество с РФ в сферах сельского хозяйства, туризма, энергетики, минеральных ресурсов позволит стране получить компетенции и "выйти на новый уровень". "Мы хотим иметь компетенции во всех областях, которые я указал, вплоть до коммерциализации, поэтому наша надежда, что это сотрудничество и отношения между компаниями позволят нам выйти на этот уровень", - сказал он.

2025

