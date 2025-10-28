РСТ не ожидает всплеска спроса на поездки из в Мьянму после отмены виз
Баган, Мьянма. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Всплеска спроса на поездки из РФ в Мьянму из-за отмены виз ожидать не стоит, для популяризации направления потребуется расширение полетной программы и рекламная кампания, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM group.
Россия и Мьянма во вторник подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.
"Мы не ожидаем всплеска спроса на Мьянму из-за отмены виз, как не ожидали его после запуска регулярных рейсов в Мьянму из Новосибирска, так как даже из столичного региона спрос на направление эпизодический. Наверняка ситуацию сможет изменить открытие прямых рейсов из Москвы, что сделает путешествие более комфортным, но даже в этом случае для позитивной динамики на направлении потребуется масштабная позитивная рекламная кампания", - прокомментировали новость в ITM group.
При этом там подчеркнули, что Мьянма - страна с богатой культурой и архитектурой и интересное направления для путешествия. "Наших клиентов особенно интересуют такие всемирно известные достопримечательности страны, как: величественная золотая пагода Шведагон, древняя столица Баган с тысячами ступ, Мандалай – последний оплот бирманских королей, горное озеро Инле и священная карстовая пещера Пиндайя. Особенной популярностью пользуются полеты на воздушном шаре над Баганом", - добавили в компании.