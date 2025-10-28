Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСТ не ожидает всплеска спроса на поездки из в Мьянму после отмены виз - 28.10.2025
РСТ не ожидает всплеска спроса на поездки из в Мьянму после отмены виз
РСТ не ожидает всплеска спроса на поездки из в Мьянму после отмены виз - 28.10.2025, ПРАЙМ
РСТ не ожидает всплеска спроса на поездки из в Мьянму после отмены виз
Всплеска спроса на поездки из РФ в Мьянму из-за отмены виз ожидать не стоит, для популяризации направления потребуется расширение полетной программы и рекламная | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T16:46+0300
2025-10-28T16:46+0300
туризм
бизнес
россия
мьянма
рф
новосибирск
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/37/842143741_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9ab0cd80b7a79eaa8c93abe3b31f3411.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Всплеска спроса на поездки из РФ в Мьянму из-за отмены виз ожидать не стоит, для популяризации направления потребуется расширение полетной программы и рекламная кампания, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM group. Россия и Мьянма во вторник подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран. "Мы не ожидаем всплеска спроса на Мьянму из-за отмены виз, как не ожидали его после запуска регулярных рейсов в Мьянму из Новосибирска, так как даже из столичного региона спрос на направление эпизодический. Наверняка ситуацию сможет изменить открытие прямых рейсов из Москвы, что сделает путешествие более комфортным, но даже в этом случае для позитивной динамики на направлении потребуется масштабная позитивная рекламная кампания", - прокомментировали новость в ITM group. При этом там подчеркнули, что Мьянма - страна с богатой культурой и архитектурой и интересное направления для путешествия. "Наших клиентов особенно интересуют такие всемирно известные достопримечательности страны, как: величественная золотая пагода Шведагон, древняя столица Баган с тысячами ступ, Мандалай – последний оплот бирманских королей, горное озеро Инле и священная карстовая пещера Пиндайя. Особенной популярностью пользуются полеты на воздушном шаре над Баганом", - добавили в компании.
мьянма
рф
новосибирск
туризм, бизнес, россия, мьянма, рф, новосибирск, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МЬЯНМА, РФ, НОВОСИБИРСК, Российский союз туриндустрии
16:46 28.10.2025
 
РСТ не ожидает всплеска спроса на поездки из в Мьянму после отмены виз

РСТ: спрос на поездки из РФ в Мьянму из-за отмены виз не вырастет

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Всплеска спроса на поездки из РФ в Мьянму из-за отмены виз ожидать не стоит, для популяризации направления потребуется расширение полетной программы и рекламная кампания, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM group.
Россия и Мьянма во вторник подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.
"Мы не ожидаем всплеска спроса на Мьянму из-за отмены виз, как не ожидали его после запуска регулярных рейсов в Мьянму из Новосибирска, так как даже из столичного региона спрос на направление эпизодический. Наверняка ситуацию сможет изменить открытие прямых рейсов из Москвы, что сделает путешествие более комфортным, но даже в этом случае для позитивной динамики на направлении потребуется масштабная позитивная рекламная кампания", - прокомментировали новость в ITM group.
При этом там подчеркнули, что Мьянма - страна с богатой культурой и архитектурой и интересное направления для путешествия. "Наших клиентов особенно интересуют такие всемирно известные достопримечательности страны, как: величественная золотая пагода Шведагон, древняя столица Баган с тысячами ступ, Мандалай – последний оплот бирманских королей, горное озеро Инле и священная карстовая пещера Пиндайя. Особенной популярностью пользуются полеты на воздушном шаре над Баганом", - добавили в компании.
