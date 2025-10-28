https://1prime.ru/20251028/rynok-864020181.html

Российский рынок акций закрылся ростом

Российский рынок акций закрылся ростом - 28.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся ростом

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника подрос на 0,74%, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T19:24+0300

2025-10-28T19:24+0300

2025-10-28T19:24+0300

акции

рынок

торги

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5b7b459ff639a548d092ea3a7407af7a.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника подрос на 0,74%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,74% - до 2 495,09 пунктов, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,13%, до 1 032,79 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,31%, до 984,76 пункта.

https://1prime.ru/20251027/aktsii-863991305.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, торги, мосбиржа, ртс