Российский рынок акций закрылся ростом

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника подрос на 0,74%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,74% - до 2 495,09 пунктов, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,13%, до 1 032,79 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,31%, до 984,76 пункта.
