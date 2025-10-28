https://1prime.ru/20251028/sahalin-864000277.html

На Сахалине назвали причину сбоя в электроснабжении

2025-10-28T02:39+0300

энергетика

экономика

южно-сахалинск

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Причиной отключения электроснабжения в ряде районов Сахалинской области стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске, сообщили в правительстве региона. Ранее в областном правительстве сообщили об отключении электроснабжения в ряде районов из-за срабатывания системы защит. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков. Энергетики частично восстановили подачу электричества. "Причина сбоя в электроснабжении установлена. Специалисты выяснили: к нештатной ситуации привел обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске "Центральную" и "Южно-Сахалинскую", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства. В правительстве уточнили, что поврежденный грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы.

2025

