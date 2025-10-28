Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сахалине восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251028/sahalin-864002816.html
На Сахалине восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП
На Сахалине восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП - 28.10.2025, ПРАЙМ
На Сахалине восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП
Штатная работа всех высоковольтных ЛЭП в Сахалинской области восстановлена после сбоя, сообщили в правительстве региона. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T06:40+0300
2025-10-28T07:52+0300
энергетика
экономика
южно-сахалинск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864002816.jpg?1761627138
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Штатная работа всех высоковольтных ЛЭП в Сахалинской области восстановлена после сбоя, сообщили в правительстве региона. Ранее в областном правительстве сообщили об отключении электроснабжения в ряде районов из-за срабатывания системы защит. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков. Причиной сбоя стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске. "По информации Сахалинэнерго, на текущий момент выполнена ключевая задача по стабилизации высоковольтной сети: все линии электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ поставлены под напряжение и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства. Власти отметили, что основные усилия энергетиков сейчас сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, запитанных от распределительных сетей среднего и низкого класса напряжения, так как именно эти линии обеспечивают подачу электроэнергии непосредственно в жилые кварталы и на отдельные объекты.
южно-сахалинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южно-сахалинск
Энергетика, Экономика, Южно-Сахалинск
06:40 28.10.2025 (обновлено: 07:52 28.10.2025)
 
На Сахалине восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП

На Сахалине после сбоя восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Штатная работа всех высоковольтных ЛЭП в Сахалинской области восстановлена после сбоя, сообщили в правительстве региона.
Ранее в областном правительстве сообщили об отключении электроснабжения в ряде районов из-за срабатывания системы защит. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков. Причиной сбоя стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске.
"По информации Сахалинэнерго, на текущий момент выполнена ключевая задача по стабилизации высоковольтной сети: все линии электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ поставлены под напряжение и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
Власти отметили, что основные усилия энергетиков сейчас сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, запитанных от распределительных сетей среднего и низкого класса напряжения, так как именно эти линии обеспечивают подачу электроэнергии непосредственно в жилые кварталы и на отдельные объекты.
 
ЭнергетикаЭкономикаЮжно-Сахалинск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала