На Сахалине восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП

28.10.2025

На Сахалине восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП

Штатная работа всех высоковольтных ЛЭП в Сахалинской области восстановлена после сбоя, сообщили в правительстве региона. | 28.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Штатная работа всех высоковольтных ЛЭП в Сахалинской области восстановлена после сбоя, сообщили в правительстве региона. Ранее в областном правительстве сообщили об отключении электроснабжения в ряде районов из-за срабатывания системы защит. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков. Причиной сбоя стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске. "По информации Сахалинэнерго, на текущий момент выполнена ключевая задача по стабилизации высоковольтной сети: все линии электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ поставлены под напряжение и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства. Власти отметили, что основные усилия энергетиков сейчас сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, запитанных от распределительных сетей среднего и низкого класса напряжения, так как именно эти линии обеспечивают подачу электроэнергии непосредственно в жилые кварталы и на отдельные объекты.

