https://1prime.ru/20251028/sberbank--864007308.html

Сбербанк нарастил кредиты физлицам по МСФО на 2,1 процента в 2025 году

Сбербанк нарастил кредиты физлицам по МСФО на 2,1 процента в 2025 году - 28.10.2025, ПРАЙМ

Сбербанк нарастил кредиты физлицам по МСФО на 2,1 процента в 2025 году

Сбербанк за 9 месяцев нарастил кредиты физлицам на 2,1%, компаниям - на 7,9%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО. | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T09:59+0300

2025-10-28T09:59+0300

2025-10-28T09:59+0300

экономика

сбербанк

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк за 9 месяцев нарастил кредиты физлицам на 2,1%, компаниям - на 7,9%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО. По состоянию на 30 сентября общий объем розничных кредитов банка составил 18,5 триллиона рублей, корпоративных - 29,9 триллиона.

https://1prime.ru/20251028/nabiullina-864006826.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, банки, финансы