Сбербанк нарастил кредиты физлицам по МСФО на 2,1 процента в 2025 году
2025-10-28T09:59+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк за 9 месяцев нарастил кредиты физлицам на 2,1%, компаниям - на 7,9%, сообщается в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО. По состоянию на 30 сентября общий объем розничных кредитов банка составил 18,5 триллиона рублей, корпоративных - 29,9 триллиона.
По состоянию на 30 сентября общий объем розничных кредитов банка составил 18,5 триллиона рублей, корпоративных - 29,9 триллиона.
