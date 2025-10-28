https://1prime.ru/20251028/sberbank--864007667.html

Сбербанк в январе-сентябре нарастил чистую прибыль по МСФО на 6,5 процента

Сбербанк в январе-сентябре нарастил чистую прибыль по МСФО на 6,5 процента - 28.10.2025, ПРАЙМ

Сбербанк в январе-сентябре нарастил чистую прибыль по МСФО на 6,5 процента

Сбербанк в январе-сентябре 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 6,5%, до 1,3 триллиона рублей, при этом расходы на резервы увеличились в 1,8 раза,... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T10:05+0300

2025-10-28T10:05+0300

2025-10-28T10:21+0300

экономика

банки

финансы

бизнес

герман греф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112442_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_c2b89898169de51ea8b6d6fa7e1141f6.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-сентябре 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 6,5%, до 1,3 триллиона рублей, при этом расходы на резервы увеличились в 1,8 раза, составив 504 миллиарда рублей, сообщил крупнейший российский банк. "По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль Сбера выросла на 6,5% год к году и составила 1 307,3 миллиарда рублей. Рентабельность капитала увеличилась до 23,7%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа. Указывается, что чистая прибыль банка в третьем квартале составила 448,3 миллиарда рублей, увеличившись на 9% в годовом выражении. "Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости... за 9 месяцев 2025 года составили 504 миллиарда рублей и увеличились в 1,8 раза год к году", - указывается в материалах.Добавляется, что количество розничных клиентов выросло на 0,6 миллиона с начала года и составило 110,5 миллиона человек, а число активных корпоративных клиентов увеличилось с начала года на 120 тысяч, до 3,4 миллиона компаний."Чистые процентные доходы увеличились в третьем квартале 2025 года на 17,3% год к году, до 893,6 миллиарда рублей, на фоне роста объема работающих активов. За девять месяцев 2025 года чистые процентные доходы выросли на 18% год к году, до 2 567,8 миллиарда рублей", - говорится в материалах.Также указывается, что операционный доход группы до резервов вырос в третьем квартале на 11,5% в годовом выражении, до 1,076 триллиона рублей, преимущественно за счет роста чистых процентных доходов. За 9 месяцев показатель увеличился на 17,4% в годовом выражении, до 3,078 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20251028/sberbank--864007308.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, бизнес, герман греф, сбербанк