Сбербанк нарастил средства физлиц по МСФО на девять процентов

Сбербанк нарастил средства физлиц по МСФО на девять процентов

2025-10-28T10:06+0300

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-сентябре 2025 года нарастил средства физлиц на 9%, средства компаний - на 4,5%, сообщается в отчетности банка по МСФО. "Средства физических лиц превысили 30,3 трлн руб., показав рост на 2,0% за квартал (1,7% без учета валютной переоценки), или 9,0% с начала года (+10,3% без учета валютной переоценки)... Средства юридических лиц увеличились на 7,0% за квартал (+6,7% без учета валютной переоценки), или на 4,5% с начала года (+7,9% без учета валютной переоценки) до 17,6 трлн руб", - говорится в сообщении банка.

