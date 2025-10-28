Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк нарастил средства физлиц по МСФО на девять процентов - 28.10.2025
Сбербанк нарастил средства физлиц по МСФО на девять процентов
Сбербанк нарастил средства физлиц по МСФО на девять процентов - 28.10.2025, ПРАЙМ
Сбербанк нарастил средства физлиц по МСФО на девять процентов
Сбербанк в январе-сентябре 2025 года нарастил средства физлиц на 9%, средства компаний - на 4,5%, сообщается в отчетности банка по МСФО. | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-сентябре 2025 года нарастил средства физлиц на 9%, средства компаний - на 4,5%, сообщается в отчетности банка по МСФО. "Средства физических лиц превысили 30,3 трлн руб., показав рост на 2,0% за квартал (1,7% без учета валютной переоценки), или 9,0% с начала года (+10,3% без учета валютной переоценки)... Средства юридических лиц увеличились на 7,0% за квартал (+6,7% без учета валютной переоценки), или на 4,5% с начала года (+7,9% без учета валютной переоценки) до 17,6 трлн руб", - говорится в сообщении банка.
10:06 28.10.2025
 
Сбербанк нарастил средства физлиц по МСФО на девять процентов

Сбербанк за 9 месяцев нарастил средства физлиц по МСФО на 9%

Сбер. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-сентябре 2025 года нарастил средства физлиц на 9%, средства компаний - на 4,5%, сообщается в отчетности банка по МСФО.
"Средства физических лиц превысили 30,3 трлн руб., показав рост на 2,0% за квартал (1,7% без учета валютной переоценки), или 9,0% с начала года (+10,3% без учета валютной переоценки)... Средства юридических лиц увеличились на 7,0% за квартал (+6,7% без учета валютной переоценки), или на 4,5% с начала года (+7,9% без учета валютной переоценки) до 17,6 трлн руб", - говорится в сообщении банка.
