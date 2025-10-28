https://1prime.ru/20251028/sberbank--864010902.html
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках - 28.10.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 12-14% с 16-18%, у себя ожидает лучше сектора, следует из презентации руководителя... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T12:08+0300
2025-10-28T12:08+0300
2025-10-28T12:08+0300
экономика
сбербанк
рф
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 году до 12-14% с 16-18%, у себя ожидает лучше сектора, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова. Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на 12-14%, у себя - "лучше сектора". Ранее прогноз составлял 16-18%.
https://1prime.ru/20251028/sberbank--864007667.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_26f6a5e80974e6e207723aab1ab461e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, рф, банки, финансы
Экономика, Сбербанк, РФ, Банки, Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках
Сбербанк ухудшил прогноз роста депозитов физлиц в банках РФ в 2025 г до 12-14%