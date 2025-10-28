https://1prime.ru/20251028/sberbank--864011118.html
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками - 28.10.2025, ПРАЙМ
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками РФ в 2025 году на уровне 7-9%, свой рост ждет "лучше сектора", следует из презентации руководителя... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T12:11+0300
2025-10-28T12:11+0300
2025-10-28T12:11+0300
экономика
банки
финансы
рф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками РФ в 2025 году на уровне 7-9%, свой рост ждет "лучше сектора", следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова. Ранее, в июле, Сбербанк прогнозировал рост кредитования юрлиц банками РФ в 2025 году на уровне 7-9%, а свой рост ждал "в соответствии с сектором".
https://1prime.ru/20251028/sberbank--864011009.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_26f6a5e80974e6e207723aab1ab461e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, рф, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, РФ, Сбербанк
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками РФ в 2025 г на уровне 7-9%