2025-10-28T13:15+0300
2025-10-28T13:15+0300
2025-10-28T13:15+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года, до 90 рублей за доллар, заявил руководитель финансового блока "Сбера" Тарас Скворцов. "Что касается курса доллара, мы действительно ожидаем определенного ослабления рубля до конца этого года. Уровень сейчас трудно называть, но в целом в районе 90 рублей", - сказал он.
