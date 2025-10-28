Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года - 28.10.2025
Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года
Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года - 28.10.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года
Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года, до 90 рублей за доллар, заявил руководитель финансового блока "Сбера" Тарас Скворцов.
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года, до 90 рублей за доллар, заявил руководитель финансового блока "Сбера" Тарас Скворцов. "Что касается курса доллара, мы действительно ожидаем определенного ослабления рубля до конца этого года. Уровень сейчас трудно называть, но в целом в районе 90 рублей", - сказал он.
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года, до 90 рублей за доллар, заявил руководитель финансового блока "Сбера" Тарас Скворцов.
"Что касается курса доллара, мы действительно ожидаем определенного ослабления рубля до конца этого года. Уровень сейчас трудно называть, но в целом в районе 90 рублей", - сказал он.
Заголовок открываемого материала