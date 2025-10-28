https://1prime.ru/20251028/sberbank--864012269.html

Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года

2025-10-28T13:15+0300

сбербанк

банки

экономика

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года, до 90 рублей за доллар, заявил руководитель финансового блока "Сбера" Тарас Скворцов. "Что касается курса доллара, мы действительно ожидаем определенного ослабления рубля до конца этого года. Уровень сейчас трудно называть, но в целом в районе 90 рублей", - сказал он.

2025

сбербанк, банки