ФАС не выявила необоснованного роста цен на сельхозтехнику

2025-10-28T17:23+0300

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не установила в этом году необоснованного повышения стоимости сельхозтехники, в период с 2023 по 2025 годы рост цен производителей был примерно сопоставим с уровнем инфляции, заявил глава ФАС Максим Шаскольский во время выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Поручением правительства мы ведем мониторинг цен на сельхозтехнику. И могу сказать, что необоснованного повышения цен не установлено. В период с 2023 по 2025 годы рост цен производителей составил не более 10%, что сопоставимо примерно с уровнем инфляции", - сказал Шаскольский. Также на особом контроле службы, по его словам, остаются цены на топливо - моторное, дизельное. "К нам жалоб в данный момент не поступает", - сказал Шаскольский. "Также в исполнении поручения правительства мы регулярно проводим анализ ценообразования на упаковку, полимерное сырье. Основными факторами, которые влияют на цены, это сезонное изменение спроса, изменение котировок, курсы валют. Также нами по результатам анализа не установлено каких-либо нарушений. И с мая 2024 года существенных изменений на такое сырье для упаковки не наблюдается", - добавил глава ФАС.

