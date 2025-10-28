Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС не выявила необоснованного роста цен на сельхозтехнику - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251028/shaskolskiy-864017599.html
ФАС не выявила необоснованного роста цен на сельхозтехнику
ФАС не выявила необоснованного роста цен на сельхозтехнику - 28.10.2025, ПРАЙМ
ФАС не выявила необоснованного роста цен на сельхозтехнику
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не установила в этом году необоснованного повышения стоимости сельхозтехники, в период с 2023 по 2025 годы рост... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T17:23+0300
2025-10-28T17:23+0300
бизнес
россия
максим шаскольский
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не установила в этом году необоснованного повышения стоимости сельхозтехники, в период с 2023 по 2025 годы рост цен производителей был примерно сопоставим с уровнем инфляции, заявил глава ФАС Максим Шаскольский во время выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Поручением правительства мы ведем мониторинг цен на сельхозтехнику. И могу сказать, что необоснованного повышения цен не установлено. В период с 2023 по 2025 годы рост цен производителей составил не более 10%, что сопоставимо примерно с уровнем инфляции", - сказал Шаскольский. Также на особом контроле службы, по его словам, остаются цены на топливо - моторное, дизельное. "К нам жалоб в данный момент не поступает", - сказал Шаскольский. "Также в исполнении поручения правительства мы регулярно проводим анализ ценообразования на упаковку, полимерное сырье. Основными факторами, которые влияют на цены, это сезонное изменение спроса, изменение котировок, курсы валют. Также нами по результатам анализа не установлено каких-либо нарушений. И с мая 2024 года существенных изменений на такое сырье для упаковки не наблюдается", - добавил глава ФАС.
https://1prime.ru/20251021/fas-863756461.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, максим шаскольский, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Максим Шаскольский, Госдума
17:23 28.10.2025
 
ФАС не выявила необоснованного роста цен на сельхозтехнику

Шаскольский: ФАС не выявила необоснованного повышения цен на сельхозтехнику в 2025 году

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не установила в этом году необоснованного повышения стоимости сельхозтехники, в период с 2023 по 2025 годы рост цен производителей был примерно сопоставим с уровнем инфляции, заявил глава ФАС Максим Шаскольский во время выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
"Поручением правительства мы ведем мониторинг цен на сельхозтехнику. И могу сказать, что необоснованного повышения цен не установлено. В период с 2023 по 2025 годы рост цен производителей составил не более 10%, что сопоставимо примерно с уровнем инфляции", - сказал Шаскольский.
Также на особом контроле службы, по его словам, остаются цены на топливо - моторное, дизельное. "К нам жалоб в данный момент не поступает", - сказал Шаскольский.
"Также в исполнении поручения правительства мы регулярно проводим анализ ценообразования на упаковку, полимерное сырье. Основными факторами, которые влияют на цены, это сезонное изменение спроса, изменение котировок, курсы валют. Также нами по результатам анализа не установлено каких-либо нарушений. И с мая 2024 года существенных изменений на такое сырье для упаковки не наблюдается", - добавил глава ФАС.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
ФАС раскрыла картель при поставках стройматериалов в Москве и области
21 октября, 12:09
 
БизнесРОССИЯМаксим ШаскольскийГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала