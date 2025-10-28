Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто: Орбан и Трамп обсудят готовность России поставлять Венгрии энергию - 28.10.2025
Сийярто: Орбан и Трамп обсудят готовность России поставлять Венгрии энергию
БУДАПЕШТ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию, теперь венгерский премьер-министр Виктор Орбан должен обсудить это в США в ходе своего визита на следующей неделе. "Мы продолжим делать всё возможное, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны. Россия готова к необходимому сотрудничеству для этого, и мы обсудим связанные с этим вопросы с американцами на следующей неделе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после переговоров с Лавровым в Минске.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
15:36 28.10.2025
 
Сийярто: Орбан и Трамп обсудят готовность России поставлять Венгрии энергию

Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию, теперь венгерский премьер-министр Виктор Орбан должен обсудить это в США в ходе своего визита на следующей неделе.
"Мы продолжим делать всё возможное, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны. Россия готова к необходимому сотрудничеству для этого, и мы обсудим связанные с этим вопросы с американцами на следующей неделе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после переговоров с Лавровым в Минске.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дмитрий Песков
Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России
13:03
 
Энергетика
 
 
Заголовок открываемого материала