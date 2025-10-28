https://1prime.ru/20251028/siyyarto-864014967.html

Сийярто: Орбан и Трамп обсудят готовность России поставлять Венгрии энергию

2025-10-28T15:36+0300

энергетика

россия

венгрия

рф

сша

виктор орбан

петер сийярто

сергей лавров

БУДАПЕШТ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию, теперь венгерский премьер-министр Виктор Орбан должен обсудить это в США в ходе своего визита на следующей неделе. "Мы продолжим делать всё возможное, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны. Россия готова к необходимому сотрудничеству для этого, и мы обсудим связанные с этим вопросы с американцами на следующей неделе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после переговоров с Лавровым в Минске.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

венгрия

рф

сша

2025

россия, венгрия, рф, сша, виктор орбан, петер сийярто, сергей лавров