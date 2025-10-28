https://1prime.ru/20251028/siyyarto-864014967.html
Сийярто: Орбан и Трамп обсудят готовность России поставлять Венгрии энергию
Сийярто: Орбан и Трамп обсудят готовность России поставлять Венгрии энергию - 28.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто: Орбан и Трамп обсудят готовность России поставлять Венгрии энергию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию, теперь... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T15:36+0300
2025-10-28T15:36+0300
2025-10-28T15:36+0300
энергетика
россия
венгрия
рф
сша
виктор орбан
петер сийярто
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
БУДАПЕШТ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию, теперь венгерский премьер-министр Виктор Орбан должен обсудить это в США в ходе своего визита на следующей неделе. "Мы продолжим делать всё возможное, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны. Россия готова к необходимому сотрудничеству для этого, и мы обсудим связанные с этим вопросы с американцами на следующей неделе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после переговоров с Лавровым в Минске.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251028/peskov--864012125.html
венгрия
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, рф, сша, виктор орбан, петер сийярто, сергей лавров
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, США, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Сергей Лавров
Сийярто: Орбан и Трамп обсудят готовность России поставлять Венгрии энергию
Сийярто: Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию, Орбан обсудит это с Трампом