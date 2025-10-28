Суд оставил в силе решение по иску Собчак к компании "Манила"

https://1prime.ru/20251028/sobchak-864019518.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник оставил в силе постановление нижестоящего суда, освободившего компанию "Манила", соучредителем которой выступает Ксения Собчак, от необходимости выплатить в пользу частной предпринимательницы 1 миллион рублей за нарушение прав на товарный знак, а также сменить вывеску, следует из материалов дела. "Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликован текст постановления СИП. Согласно материалам дела, жалобу в СИП подала индивидуальный предприниматель Вера Абель, ответчиком по ее иску выступает ООО "Манила", совладельцем которого является Собчак. Выступающая истцом в споре Абель, согласно материалам дела, является правообладателем комбинированного товарного знака Veter (сеть кофеен и онлайн-журнал). Ее иск к ООО "Манила" был связан с использованием в названии и оформлении ресторана этой компании в Петербурге сходного до степени смешения товарного знака (VETER). Изначально Абель просила взыскать за нарушение прав на товарный знак 5 миллионов рублей, но арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте 2025 года снизил компенсацию до 1 миллиона рублей, "исходя из принципа разумности, справедливости и обоснованности". Суд также обязал ООО "Манила" прекратить использование товарного знака VETER в ресторане, удалив его и с вывески. Компания "Манила" оспорила это решение, и в июле выиграла спор в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде, сообщалось тогда в картотеке арбитражных дел. Апелляционный суд не согласился с вердиктом суда первой инстанции на основании решения суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2024 года, который частично удовлетворил иск компании "Манила" к Вере Абель, досрочно прекратив правовую охрану спорного товарного знака по классификации "закусочные, кафе, кафетерии, рестораны". По оценке суда второй инстанции, с позицией которого во вторник согласился суд по интеллектуальным правам, ООО "Манила" не использовало спорное обозначение для оказания услуг кафе и кафетериев, а оказывало только услуги ресторанов. При этом на дату подачи иска спорные товарные знаки уже не использовались предпринимателем в отношении услуг "рестораны". По данным сайта rusprofile.ru, где в открытом доступе находятся данные о компаниях, ООО "Манила" занимается ресторанным бизнесом, а его учредителями выступают Ксения Собчак и Антон Пинский.

