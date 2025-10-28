https://1prime.ru/20251028/spg-864018961.html
США, Катар и Россия обеспечат рост предложения СПГ к 2035 году
США, Катар и Россия обеспечат рост предложения СПГ к 2035 году - 28.10.2025, ПРАЙМ
США, Катар и Россия обеспечат рост предложения СПГ к 2035 году
США, Катар и Россия обеспечат к 2035 году основной вклад в увеличение предложения сжиженного природного газа (СПГ) на рынке, заявил "Газпром". | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T18:28+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. США, Катар и Россия обеспечат к 2035 году основной вклад в увеличение предложения сжиженного природного газа (СПГ) на рынке, заявил "Газпром". Компания отметила, что Россия наряду с США, Катаром, Австралией и Малайзией сейчас входит в число ведущих экспортеров СПГ. "Согласно актуальным прогнозам, к 2035 году США, Катар и Россия обеспечат основной вклад в увеличение предложения СПГ на рынке. Реализация проектов "Газпрома" как в области трубопроводного газа, так и СПГ внесет вклад в укрепление позиций России на мировом газовом рынке, главным образом в странах АТР, где спрос на газ будет активно расти", - говорится в сообщении.
