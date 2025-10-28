https://1prime.ru/20251028/strany-864000961.html

Названы самые пожилые страны мира

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Самой большой доля пожилого населения старше 65 лет оказалась в Монако, Японии и Италии, наименьшей - в Катаре, ОАЭ и Замбии, а Россия расположилась в пятой десятке, подсчитало РИА Новости в честь Дня бабушек и дедушек, который во вторник отмечается в РФ. Так, по данным Мирового банка и статслужб разных стран, в среднем по 199 рассмотренным странам и территориям средняя доля населения старше 65 лет, по последним доступным данным на 2024 год, оказалась около 10,2%. Больше всего пожилых в Монако - 36,2% от всего населения и в Японии - 29,3%. Следом расположились ряд европейских стран: Португалия - где доля пожилых составила 24,1%, Болгария - 23,8%, Финляндия - 23,4%, Греция - 23,3%, Хорватия - 23%, Сербия - 22,69%. Замкнул десятку лидеров Гонконг с долей населения старше 65 лет в 22,67%. При этом меньше всего пожилых, до 2%, оказалось в Катаре (1,68%), ОАЭ (1,77%) и Замбии (1,95%). Также в число самых "молодых" стран вошли Чад (2,1%), ЦАР (2,15%), Уганда (2,19%), Мали (2,38%), Афганистан (2,4%), Йемен (2,52%) и Бурунди (2,53%). Россия по количеству населения старше 65 лет расположилась на 47-м месте с долей в 16,46%. В Белоруссии пожилых оказалось чуть больше - 17,2%.

