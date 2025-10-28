Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве признал законным штраф "Почте России" - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251028/sud-863999584.html
Суд в Москве признал законным штраф "Почте России"
Суд в Москве признал законным штраф "Почте России" - 28.10.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве признал законным штраф "Почте России"
Суд в Москве признал законным решение оштрафовать "Почту России" на 230 миллионов рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T01:09+0300
2025-10-28T01:33+0300
бизнес
финансы
общество
рф
москва
владимир путин
почта россии
счетная палата
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863999584.jpg?1761604402
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве признал законным решение оштрафовать "Почту России" на 230 миллионов рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Счетная палата РФ в середине августа сообщила, что мировой судья города Москвы оштрафовал АО "Почта России" на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, решение было принято на основании дела об административном правонарушении. Нарушения были установлены инспекторами Счетной палаты, на их основании было возбуждено административное дело. В судебных материалах указано, что Савеловский суд Москвы в середине октября признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу "Почты России". Таким образом, решение о назначении АО "Почта России" наказания в виде административного штрафа в размере 230 623 780 рублей вступило в законную силу, заключается в материалах. В начале августа Счетная палата РФ сообщила о результатах исполнения Минцифры РФ бюджета в 2024 году. В отчете аудиторы указали на недостаточный контроль Минцифры за достижением юридическими лицами результатов предоставления им бюджетных инвестиций. В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил отремонтировать более 25 тысяч почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году он продлил программу модернизации до 2030 года. По итогам проверки контрольное ведомство установило, что АО "Почта России" не обеспечило в установленный срок (31 декабря 2024 года) модернизацию 773 отделений почтовой связи. В пресс-службе "Почты России" в августе поясняли, что решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений, оно касается исключительно сроков оформления документации, закрывающей работы привлеченных подрядчиков. Также в пресс-службе подчеркнули, что в 2023-2024 годах компания продолжила ремонтировать и запускать обновленные отделения.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, общество , рф, москва, владимир путин, почта россии, счетная палата, минцифры
Бизнес, Финансы, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Почта России, Счетная палата, Минцифры
01:09 28.10.2025 (обновлено: 01:33 28.10.2025)
 
Суд в Москве признал законным штраф "Почте России"

Суд в Москве признал законным штраф "Почте России" на 230 миллионов рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве признал законным решение оштрафовать "Почту России" на 230 миллионов рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Счетная палата РФ в середине августа сообщила, что мировой судья города Москвы оштрафовал АО "Почта России" на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, решение было принято на основании дела об административном правонарушении. Нарушения были установлены инспекторами Счетной палаты, на их основании было возбуждено административное дело.
В судебных материалах указано, что Савеловский суд Москвы в середине октября признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу "Почты России". Таким образом, решение о назначении АО "Почта России" наказания в виде административного штрафа в размере 230 623 780 рублей вступило в законную силу, заключается в материалах.
В начале августа Счетная палата РФ сообщила о результатах исполнения Минцифры РФ бюджета в 2024 году. В отчете аудиторы указали на недостаточный контроль Минцифры за достижением юридическими лицами результатов предоставления им бюджетных инвестиций. В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил отремонтировать более 25 тысяч почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году он продлил программу модернизации до 2030 года.
По итогам проверки контрольное ведомство установило, что АО "Почта России" не обеспечило в установленный срок (31 декабря 2024 года) модернизацию 773 отделений почтовой связи.
В пресс-службе "Почты России" в августе поясняли, что решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений, оно касается исключительно сроков оформления документации, закрывающей работы привлеченных подрядчиков. Также в пресс-службе подчеркнули, что в 2023-2024 годах компания продолжила ремонтировать и запускать обновленные отделения.
 
БизнесФинансыОбществоРФМОСКВАВладимир ПутинПочта РоссииСчетная палатаМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала