Суд изучил данные о прослушке Храновского

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Суд, рассматривая вопрос о конфискации имущества бывшего директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, изучал результаты прослушивания его телефонных переговоров из материалов уголовного дела, сказано в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск об обращении имущества в доход государства был подан Генпрокуратурой. "Истец по делу в обоснование иска представил в качестве доказательств своей правовой позиции процессуальные документы из уголовного дела, в том числе справки по результатам прослушивания телефонных переговоров в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий", - сказано в документах. Там отмечается, что в ходе разговоров Храновский подтвердил, что земля и дом в Одинцовском районе Подмосковья были приобретены в том числе за счет его личных накоплений. Также он разговаривал с сотрудником агентства недвижимости и обсуждал продажу спорных объектов. Кроме того, из прослушек следует, что Храновский обсуждал характеристики приобретаемых автомобилей, объем необходимых работ, варианты их улучшения, обстоятельства приобретения и продажи. В документах указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского о превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции. Суд посчитал задеркларированные доходы Храновского и его супруги и пришел к выводу, что они не могли накопить на такое имущество. В итоге суд изъял в доход государства земельный участок площадью почти 30 соток в Одинцовском районе Подмосковья и дом площадью 674,2 квадратных метра, три нежилых помещения в Москве, семь автомобилей, часть которых была зарегистрирована на номинальных владельцев, и наличные деньги, изъятые при обыске. О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Храновский - фигурант дела бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Также на скамье подсудимых находятся его брат Юрий Кайшев и экс-генеральный директор молочного комбината Константин Сухарев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 210 УК РФ (организация, руководство преступным сообществом и участие в нем), части 4 статьи 158 УК РФ (кража из газопровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ранее Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество Кайшева и его родственников, в том числе Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий "Елизавета - Минеральные воды", агрофирму "Село имени Г. В. Кайшева" и другие объекты недвижимости.

