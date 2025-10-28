Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе заявили о восстановлении производства свинины - 28.10.2025
В Минсельхозе заявили о восстановлении производства свинины
В Минсельхозе заявили о восстановлении производства свинины - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе заявили о восстановлении производства свинины
Объемы производства свинины в России восстанавливаются, к концу 2026 года страна должна выйти на нормальные темпы роста, заявила министр сельского хозяйства РФ... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T17:58+0300
2025-10-28T17:58+0300
бизнес
россия
рф
белгородская область
оксана лут
госдума
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/83971/57/839715772_0:252:4828:2968_1920x0_80_0_0_69ca2e303e017c16d6373b93665fe29d.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Объемы производства свинины в России восстанавливаются, к концу 2026 года страна должна выйти на нормальные темпы роста, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время выступления на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам в Госдуме. "Восстанавливаем сейчас объемы, уже вышли в организованном секторе в плюс по свинине. Вы помните, свинина у нас, к сожалению, выбыла в Курской и Белгородской областях в связи с ситуацией сейчас. Мы открыли новые льготные кредитования. Фактически больше половины у нас кредитов уже заявлено на новые мощности. Поэтому начали восстанавливать, к концу следующего года должны выйти на нормальные темпы роста", - рассказала Лут. Она также отметила, что по итогам текущего года в части животноводства будет положительная динамика по сравнению с прошлым годом. Основными драйверами являются птица, яйцо и молоко, поделилась глава Минсельхоза России. По итогам первого полугодия 2025 года производство свинины в России снизилось. С января по июнь в стране произвели 3,03 миллиона тонн свинины в живом весе. По данным министерства, в 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн.
бизнес, россия, рф, белгородская область, оксана лут, госдума, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Белгородская область, Оксана Лут, Госдума, Минсельхоз
© Минсельхоз РФЗдание Министерства сельского хозяйства России
Здание Министерства сельского хозяйства России
Здание Министерства сельского хозяйства России . Архивное фото
© Минсельхоз РФ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Объемы производства свинины в России восстанавливаются, к концу 2026 года страна должна выйти на нормальные темпы роста, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время выступления на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам в Госдуме.
"Восстанавливаем сейчас объемы, уже вышли в организованном секторе в плюс по свинине. Вы помните, свинина у нас, к сожалению, выбыла в Курской и Белгородской областях в связи с ситуацией сейчас. Мы открыли новые льготные кредитования. Фактически больше половины у нас кредитов уже заявлено на новые мощности. Поэтому начали восстанавливать, к концу следующего года должны выйти на нормальные темпы роста", - рассказала Лут.
Она также отметила, что по итогам текущего года в части животноводства будет положительная динамика по сравнению с прошлым годом. Основными драйверами являются птица, яйцо и молоко, поделилась глава Минсельхоза России.
По итогам первого полугодия 2025 года производство свинины в России снизилось. С января по июнь в стране произвели 3,03 миллиона тонн свинины в живом весе. По данным министерства, в 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн.
