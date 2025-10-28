Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президенты Финляндии и Казахстана заявили о едином подходе по Украине
Президенты Финляндии и Казахстана заявили о едином подходе по Украине
2025-10-28T22:07+0300
2025-10-28T22:07+0300
в мире
финляндия
казахстан
касым-жомарт токаев
оон
украина
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб призвали к скорейшему миру на Украине в соответствии с принципами Устава ООН, говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой главы Казахстана."Стороны подчеркнули важность скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций", — указано в документе.Лидеры подтвердили намерение развивать и диверсифицировать партнёрство между Казахстаном и Финляндией.Ранее Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом. Как сообщило агентство Yle, в делегацию вошли представители 21 финской компании, включая Wärtsilä, Konecranes, Metso и Valio.Канцелярия президента уточнила, что стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, энергоэффективности, экологических технологий, водных и лесных ресурсов, а также в области ИТ, транспорта, машиностроения и промышленной инновации. Лидеры также выразили готовность расширять взаимодействие в сфере науки и образования.
1920
1920
true
в мире, финляндия, казахстан, касым-жомарт токаев, valio, оон, украина
В мире, ФИНЛЯНДИЯ, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Valio, ООН, УКРАИНА
22:07 28.10.2025
 
Президенты Финляндии и Казахстана заявили о едином подходе по Украине

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб призвали к скорейшему миру на Украине в соответствии с принципами Устава ООН, говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой главы Казахстана.
"Стороны подчеркнули важность скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций", — указано в документе.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Путин обсудил с Токаевым подготовку к его визиту в Россию
26 сентября, 15:14
Лидеры подтвердили намерение развивать и диверсифицировать партнёрство между Казахстаном и Финляндией.
Ранее Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом. Как сообщило агентство Yle, в делегацию вошли представители 21 финской компании, включая Wärtsilä, Konecranes, Metso и Valio.
Канцелярия президента уточнила, что стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, энергоэффективности, экологических технологий, водных и лесных ресурсов, а также в области ИТ, транспорта, машиностроения и промышленной инновации. Лидеры также выразили готовность расширять взаимодействие в сфере науки и образования.
Касым-Жомарт Токаев
Токаев оценил экспортный зерновой потенциал Казахстана
23 сентября, 23:25
 
