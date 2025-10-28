https://1prime.ru/20251028/tokaev-864024026.html

Президенты Финляндии и Казахстана заявили о едином подходе по Украине

Президенты Финляндии и Казахстана заявили о едином подходе по Украине - 28.10.2025, ПРАЙМ

Президенты Финляндии и Казахстана заявили о едином подходе по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб призвали к скорейшему миру на Украине в соответствии с принципами Устава ООН,... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T22:07+0300

2025-10-28T22:07+0300

2025-10-28T22:07+0300

в мире

финляндия

казахстан

касым-жомарт токаев

valio

оон

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861559185_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_09a9781f4ea3e6895fc2ca8055aad970.jpg

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб призвали к скорейшему миру на Украине в соответствии с принципами Устава ООН, говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой главы Казахстана."Стороны подчеркнули важность скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций", — указано в документе.Лидеры подтвердили намерение развивать и диверсифицировать партнёрство между Казахстаном и Финляндией.Ранее Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом. Как сообщило агентство Yle, в делегацию вошли представители 21 финской компании, включая Wärtsilä, Konecranes, Metso и Valio.Канцелярия президента уточнила, что стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, энергоэффективности, экологических технологий, водных и лесных ресурсов, а также в области ИТ, транспорта, машиностроения и промышленной инновации. Лидеры также выразили готовность расширять взаимодействие в сфере науки и образования.

https://1prime.ru/20250926/putin-862830347.html

https://1prime.ru/20250923/tokaev-862682379.html

финляндия

казахстан

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, финляндия, казахстан, касым-жомарт токаев, valio, оон, украина