Президенты Финляндии и Казахстана заявили о едином подходе по Украине
Токаев и Стубб выступили за скорейшее установление мира на Украине
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб призвали к скорейшему миру на Украине в соответствии с принципами Устава ООН, говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой главы Казахстана.
"Стороны подчеркнули важность скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций", — указано в документе.
Лидеры подтвердили намерение развивать и диверсифицировать партнёрство между Казахстаном и Финляндией.
Ранее Стубб прибыл в Казахстан с первым официальным визитом. Как сообщило агентство Yle, в делегацию вошли представители 21 финской компании, включая Wärtsilä, Konecranes, Metso и Valio.
Канцелярия президента уточнила, что стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, энергоэффективности, экологических технологий, водных и лесных ресурсов, а также в области ИТ, транспорта, машиностроения и промышленной инновации. Лидеры также выразили готовность расширять взаимодействие в сфере науки и образования.