ЦБ: внешнеторговые расчеты в криптовалютах не получили широкого применения

ЦБ: внешнеторговые расчеты в криптовалютах не получили широкого применения - 28.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ: внешнеторговые расчеты в криптовалютах не получили широкого применения

Внешнеторговые расчеты с использованием криптовалют в рамках экспериментального правового режима осуществляются, но широкого применения пока не получают, заявил

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Внешнеторговые расчеты с использованием криптовалют в рамках экспериментального правового режима осуществляются, но широкого применения пока не получают, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "При всем осторожном отношении к использованию криптовалют некоторое время назад были приняты правила, которые установили экспериментальный правовой режим в отношении обеспечения внешнеторговых расчетов с использованием криптовалют. На сегодняшний день, наверное, следует сказать, что этот экспериментальный правовой режим развивается не так активно, как нам хотелось бы", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Эффективно работают иные сложившиеся инструменты для проведения международных расчетов. Это и прямые корреспондентские счета, и разные агентские схемы, и клиринговые механизмы, которые широко сегодня представлены во внешнеэкономической деятельности. В этом смысле, да, работа и расчеты с криптой - они осуществляются, но такого широкого применения пока не получают", - добавил Чистюхин.В сентябре прошлого года в России вступил в силу закон, позволяющий проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).По словам Чистюхина, на сегодняшний день в России фактически операции с криптовалютой, - если убрать прямой запрет, который существует на расчеты, - находятся в "серой" зоне. "И вы знаете, что сегодня есть разного рода - не знаю, как правильно назвать, ларьки, обменные пункты, - куда можно принести рубли и будет сделан перевод криптовалюты", - сказал первый зампред ЦБ."Нам представляется, что задача правительства, Центрального банка - как можно быстрее создать законодательство, которое прямо описывает и обеляет эту сферу, описывает правила осуществления операций для того, чтобы через это не проходили никакие антиотмывочные, связанные с финансированием терроризма операции. Вот тогда, вполне возможно, мы увидим, что международные расчеты в криптовалютах в легальном пространстве, по установленным критериям, развиваются очень активно", - заключил Чистюхин.

