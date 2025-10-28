Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Swordfish Security рассказали об угрозах для ИИ-помощников - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251028/ugrozy-864001053.html
В Swordfish Security рассказали об угрозах для ИИ-помощников
В Swordfish Security рассказали об угрозах для ИИ-помощников - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Swordfish Security рассказали об угрозах для ИИ-помощников
Компании для ускорения и облегчения работы разных отделов все чаще внедряют ИИ-помощников, использующих данные бухгалтерии или клиентской базы, но такие модели... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T04:30+0300
2025-10-28T04:30+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864001053.jpg?1761615050
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Компании для ускорения и облегчения работы разных отделов все чаще внедряют ИИ-помощников, использующих данные бухгалтерии или клиентской базы, но такие модели могут передавать персональные данные или конфиденциальную информацию злоумышленникам, рассказал РИА Новости директор по развитию технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин. "В топ-3 угроз вошли промпт-инъекции, повреждение или "отравление данных" и раскрытие чувствительной информации моделью. ИИ-помощники, которых внедряют для облегчения и ускорения работы различных отделов, соединенные с CRM-системой, бухгалтерией и клиентскими базами, могут в будущем поделиться персональными данными клиентов или сообщить злоумышленникам конфиденциальную коммерческую тайну", - сказал Шабалин. Он объяснил, что пользователь-злоумышленник, к примеру, может задавать модели вопрос о методике применения ключей, и модель, обученная на примерах с реальными ключами и конфигурациями, "по памяти" приводит куски этих материалов. Кроме того, хакер может управлять ИИ-помощником с помощью промпт-инъекций - это специально сформированные команды, встроенные в запрос к нейросети, которые заставляют ИИ-модель выполнять нежелательные действия. В них могут содержаться скрытые указания от злоумышленников с целью навредить бизнесу: например, поделиться базой данных клиентов, раскрыть финансовые показатели и так далее. "AI-технологии сегодня везде, даже если они не нужны, практически в любой бизнес их пытаются вставить, и это несет в себе феноменальные риски. Бизнес даже не понимает, что несет в себе подключение какого-нибудь чат-бота на сайт, который смотрит одним "глазом" интернет, другим в вашу базу данных, и предоставляет практически неограниченные возможности для знающего человека, чтобы получить какую-то внутреннюю информацию", - прокомментировал Шабалин. По его мнению, компании должны решать проблему защиты данных, в противном случае бизнес может столкнуться с масштабными утечками и кибератаками.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество
04:30 28.10.2025
 
В Swordfish Security рассказали об угрозах для ИИ-помощников

Swordfish Security: ИИ-помощники могут передавать персональные данные

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Компании для ускорения и облегчения работы разных отделов все чаще внедряют ИИ-помощников, использующих данные бухгалтерии или клиентской базы, но такие модели могут передавать персональные данные или конфиденциальную информацию злоумышленникам, рассказал РИА Новости директор по развитию технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин.
"В топ-3 угроз вошли промпт-инъекции, повреждение или "отравление данных" и раскрытие чувствительной информации моделью. ИИ-помощники, которых внедряют для облегчения и ускорения работы различных отделов, соединенные с CRM-системой, бухгалтерией и клиентскими базами, могут в будущем поделиться персональными данными клиентов или сообщить злоумышленникам конфиденциальную коммерческую тайну", - сказал Шабалин.
Он объяснил, что пользователь-злоумышленник, к примеру, может задавать модели вопрос о методике применения ключей, и модель, обученная на примерах с реальными ключами и конфигурациями, "по памяти" приводит куски этих материалов.
Кроме того, хакер может управлять ИИ-помощником с помощью промпт-инъекций - это специально сформированные команды, встроенные в запрос к нейросети, которые заставляют ИИ-модель выполнять нежелательные действия. В них могут содержаться скрытые указания от злоумышленников с целью навредить бизнесу: например, поделиться базой данных клиентов, раскрыть финансовые показатели и так далее.
"AI-технологии сегодня везде, даже если они не нужны, практически в любой бизнес их пытаются вставить, и это несет в себе феноменальные риски. Бизнес даже не понимает, что несет в себе подключение какого-нибудь чат-бота на сайт, который смотрит одним "глазом" интернет, другим в вашу базу данных, и предоставляет практически неограниченные возможности для знающего человека, чтобы получить какую-то внутреннюю информацию", - прокомментировал Шабалин.
По его мнению, компании должны решать проблему защиты данных, в противном случае бизнес может столкнуться с масштабными утечками и кибератаками.
 
ТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала