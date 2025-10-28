Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия хочет создать альянс, скептически относящийся к Украине - 28.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия хочет создать альянс, скептически относящийся к Украине
2025-10-28T07:08+0300
2025-10-28T07:08+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана. "Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине", - говорится в сообщении. По словам советника, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется согласовать с лидером движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо позиции по Украине до саммита ЕС в декабре. Венгрия с начала украинского конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
07:08 28.10.2025
 
Венгрия хочет создать альянс, скептически относящийся к Украине

Politico: Венгрия хочет создать альянс, скептически относящийся к Украине

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
"Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине", - говорится в сообщении.
По словам советника, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется согласовать с лидером движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо позиции по Украине до саммита ЕС в декабре.
Венгрия с начала украинского конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
 
