https://1prime.ru/20251028/vrach-864003148.html

Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы

Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы - 28.10.2025, ПРАЙМ

Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы

Правильно подобранные линзы, помимо диоптрий, должны соответствовать индивидуальным особенностям глаза, иначе они могут вызвать осложнения, рассказала РИА... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T07:02+0300

2025-10-28T07:02+0300

2025-10-28T07:02+0300

здоровье

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864003148.jpg?1761624120

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правильно подобранные линзы, помимо диоптрий, должны соответствовать индивидуальным особенностям глаза, иначе они могут вызвать осложнения, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог, руководитель направления профессионального развития ООО "Джонсон & Джонсон", кандидат медицинских наук Елена Корнилова. "Пациенты часто подходят к приобретению линз как к обычной покупке, ориентируясь только на диоптрии. Однако это медицинское изделие, которое должно идеально соответствовать анатомии глаза и его индивидуальным особенностям. Неправильно подобранная контактная линза может влиять на нормальные физиологические процессы на передней поверхности глаза и приводить к нежелательным явлениям", — сказала Корнилова. "Профессиональный подбор должен обязательно включать в себя не только оценку состояния здоровья глаз и определение оптической силы контактных линз, но и учитывать состояние слезной пленки, размеров роговицы - радиуса ее кривизны и диаметра, и других индивидуальных особенностей", - пояснила она. Врач уточнила, что контактная линза по своей форме и размерам должна точно подходить параметрам глаза пациента. Если линза слишком плотно прилежит к глазу, это затрудняет проникновение слезы и может приводить к осложнениям, а если линза сидит слишком свободно – она ощущается при моргании, вызывает дискомфорт и приводит к механическому повреждению поверхности глаза и век. Также важны свойства материала контактных линз, например, кислородная проницаемость и наличие увлажняющих компонентов внутри материала для уменьшения испарения влаги из линзы. "Только медицинский специалист сможет посоветовать, какие контактные линзы подойдут конкретному человеку с учетом состояния его глаз и уровня зрительной нагрузки", - предупредила Корнилова. Она отметила, что современные контактные линзы могут быть подобраны с учетом образа жизни. Для офисных работников могут подойти линзы с увлажняющими компонентами. По словам специалиста, такие линзы минимизируют риск развития синдрома "сухого глаза" в условиях кондиционированного воздуха и постоянной зрительной нагрузки. Для учителей, IT-специалистов и людей других профессий, которые проводят много времени перед экранами, подойдут контактные линзы, фильтрующие часть вредного коротковолнового синего света.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество