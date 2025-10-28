Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-28T07:02+0300
2025-10-28T07:02+0300
здоровье
общество
07:02 28.10.2025
 
Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы

Врач Корнилова: неправильно подобранные линзы могут вызвать осложнения

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правильно подобранные линзы, помимо диоптрий, должны соответствовать индивидуальным особенностям глаза, иначе они могут вызвать осложнения, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог, руководитель направления профессионального развития ООО "Джонсон & Джонсон", кандидат медицинских наук Елена Корнилова.
"Пациенты часто подходят к приобретению линз как к обычной покупке, ориентируясь только на диоптрии. Однако это медицинское изделие, которое должно идеально соответствовать анатомии глаза и его индивидуальным особенностям. Неправильно подобранная контактная линза может влиять на нормальные физиологические процессы на передней поверхности глаза и приводить к нежелательным явлениям", — сказала Корнилова.
"Профессиональный подбор должен обязательно включать в себя не только оценку состояния здоровья глаз и определение оптической силы контактных линз, но и учитывать состояние слезной пленки, размеров роговицы - радиуса ее кривизны и диаметра, и других индивидуальных особенностей", - пояснила она.
Врач уточнила, что контактная линза по своей форме и размерам должна точно подходить параметрам глаза пациента. Если линза слишком плотно прилежит к глазу, это затрудняет проникновение слезы и может приводить к осложнениям, а если линза сидит слишком свободно – она ощущается при моргании, вызывает дискомфорт и приводит к механическому повреждению поверхности глаза и век.
Также важны свойства материала контактных линз, например, кислородная проницаемость и наличие увлажняющих компонентов внутри материала для уменьшения испарения влаги из линзы. "Только медицинский специалист сможет посоветовать, какие контактные линзы подойдут конкретному человеку с учетом состояния его глаз и уровня зрительной нагрузки", - предупредила Корнилова.
Она отметила, что современные контактные линзы могут быть подобраны с учетом образа жизни. Для офисных работников могут подойти линзы с увлажняющими компонентами. По словам специалиста, такие линзы минимизируют риск развития синдрома "сухого глаза" в условиях кондиционированного воздуха и постоянной зрительной нагрузки.
Для учителей, IT-специалистов и людей других профессий, которые проводят много времени перед экранами, подойдут контактные линзы, фильтрующие часть вредного коротковолнового синего света.
 
