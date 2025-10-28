Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС проведет первый пленум под председательством Игоря Краснова - 28.10.2025
ВС проведет первый пленум под председательством Игоря Краснова
ВС проведет первый пленум под председательством Игоря Краснова - 28.10.2025, ПРАЙМ
ВС проведет первый пленум под председательством Игоря Краснова
Верховный суд РФ проведет первый пленум под председательством Игоря Краснова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Верховный суд РФ проведет первый пленум под председательством Игоря Краснова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Во вторник, 28 октября 2025 года, в 9.30 состоится заседание пленума Верховного суда Российской Федерации", - сказали в пресс-службе. Согласно повестке, пленум выберет нового секретаря вместо подавшего в отставку Виктора Момотова, а также рассмотрит проект постановления "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих". Пленуму предстоит рассмотреть вопросы о внесении в Госдуму законопроекта о создании в России двух новых районных судов - Внуковского суда Москвы и Путинского суда Грозного. Помимо этого, пленум решит вопрос о новом составе Научно-консультативного совета и переводе некоторых судей из коллегии по экономическим делам в коллегии по гражданским и административным делам. Это первый пленум суда с момента назначения Краснова его председателем в сентябре. Пленум - собрание всех судей Верховного суда РФ. На заседании обсуждаются и принимаются постановления, призванные обеспечить единообразие судебной практики, утверждаются составы судебных коллегий и решаются другие вопросы.
00:20 28.10.2025 (обновлено: 01:31 28.10.2025)
 
ВС проведет первый пленум под председательством Игоря Краснова

Верховный суд проведет первый пленум под председательством Игоря Краснова

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Верховный суд РФ проведет первый пленум под председательством Игоря Краснова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Во вторник, 28 октября 2025 года, в 9.30 состоится заседание пленума Верховного суда Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.
Согласно повестке, пленум выберет нового секретаря вместо подавшего в отставку Виктора Момотова, а также рассмотрит проект постановления "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих". Пленуму предстоит рассмотреть вопросы о внесении в Госдуму законопроекта о создании в России двух новых районных судов - Внуковского суда Москвы и Путинского суда Грозного. Помимо этого, пленум решит вопрос о новом составе Научно-консультативного совета и переводе некоторых судей из коллегии по экономическим делам в коллегии по гражданским и административным делам.
Это первый пленум суда с момента назначения Краснова его председателем в сентябре.
Пленум - собрание всех судей Верховного суда РФ. На заседании обсуждаются и принимаются постановления, призванные обеспечить единообразие судебной практики, утверждаются составы судебных коллегий и решаются другие вопросы.
 
