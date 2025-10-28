Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Масштабная встреча бизнесменов России и Венесуэлы пройдет 28 октября
Масштабная встреча бизнесменов России и Венесуэлы пройдет 28 октября
2025-10-28T04:42+0300
2025-10-28T04:42+0300
экономика
россия
мировая экономика
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
МЕХИКО, 28 окт - ПРАЙМ. Масштабная встреча российских и венесуэльских предпринимателей, направленная на развитие стратегического сотрудничества между двумя государствами, пройдет в Венесуэле 28 октября, сообщил президент Николас Мадуро. "Завтра у нас состоится важная встреча - супервстреча с участием сотен предпринимателей из передовых российских отраслей и сотен венесуэльских бизнесменов. Так что все это не остается на уровне теории, не остается в холодном документе, не остается просто буквами - это действие", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя подписание российским лидером Владимиром Путиным закона о ратификации договора о стратегическом партнерстве. По словам венесуэльского президента, "исторический и стратегический союз" между странами, оформленный с подписанием стратегического партнерства, направлен на развитие, укрепление мира а также передачу научных и технологических знаний. "Россия и Венесуэла на практике ближе, чем когда-либо. Эта прекрасная Россия, возрожденная из пепла того, что оставил Горбачев, из пепла Горбачева - к возрождению Владимира Путина и русского народа. Мы сейчас более братские и более единые, чем когда-либо", - заключил глава государства.
04:42 28.10.2025
 
