"Фронта больше нет". На Западе признали крах ВСУ - 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе признали крах ВСУ
Украинская армия в зоне СВО терпит крах, а российские войска продолжают наступление, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Украинская армия в зоне СВО терпит крах, а российские войска продолжают наступление, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico."Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет", — отмечается в статье.Автор добавляет, что даже проукраинский ресурс Deep State подтверждает крах ВСУ.При этом в материале говорится, что киевский режим запрещает солдатам отступать или сдаваться, даже если они окружены. Делается это, чтобы Владимир Зеленский мог и дальше "продавать Западу идею, что Украина еще контролирует эти территории".Ранее Министерство обороны России сообщило, что силы группировки "Центр" за сутки с 27 по 28 октября уничтожили более 480 представителей ВСУ.Днём ранее войска группировки "Восток" освободили три населённых пункта — Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской.26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" завершила окружение Купянска, захватила переправу через реку Оскол и заблокировала украинские силы. Также он сообщил, что войска "Центра" окружили подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Украинская армия в зоне СВО терпит крах, а российские войска продолжают наступление, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.
"Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет", — отмечается в статье.
Президент Владимир Путин дал старт стратегическим учениям Океан-2024
СМИ раскрыли, что сделали в Европе из-за страха перед Россией
21:58
Автор добавляет, что даже проукраинский ресурс Deep State подтверждает крах ВСУ.
При этом в материале говорится, что киевский режим запрещает солдатам отступать или сдаваться, даже если они окружены. Делается это, чтобы Владимир Зеленский мог и дальше "продавать Западу идею, что Украина еще контролирует эти территории".
Ранее Министерство обороны России сообщило, что силы группировки "Центр" за сутки с 27 по 28 октября уничтожили более 480 представителей ВСУ.
Днём ранее войска группировки "Восток" освободили три населённых пункта — Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской.
26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" завершила окружение Купянска, захватила переправу через реку Оскол и заблокировала украинские силы. Также он сообщил, что войска "Центра" окружили подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар обрушится на Зеленского из-за ситуации на Украине
Заголовок открываемого материала