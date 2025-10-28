"Фронта больше нет". На Западе признали крах ВСУ
L'Antidiplomatico: украинская армия терпит поражение в зоне СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Украинская армия в зоне СВО терпит крах, а российские войска продолжают наступление, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.
"Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет", — отмечается в статье.
Автор добавляет, что даже проукраинский ресурс Deep State подтверждает крах ВСУ.
При этом в материале говорится, что киевский режим запрещает солдатам отступать или сдаваться, даже если они окружены. Делается это, чтобы Владимир Зеленский мог и дальше "продавать Западу идею, что Украина еще контролирует эти территории".
Ранее Министерство обороны России сообщило, что силы группировки "Центр" за сутки с 27 по 28 октября уничтожили более 480 представителей ВСУ.
Днём ранее войска группировки "Восток" освободили три населённых пункта — Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской.
26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" завершила окружение Купянска, захватила переправу через реку Оскол и заблокировала украинские силы. Также он сообщил, что войска "Центра" окружили подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова