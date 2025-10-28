https://1prime.ru/20251028/vzyatka-864015534.html

Экс-замглавы тыла Росгвардии получил девять лет колонии за взятку

МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева к девяти годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве, сообщает Главная военная прокуратура. "Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления материального обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-майора запаса Мирзы Мирзаева. Он признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (вымогательство и получение взятки в особо крупном размере)... Суд приговорил Мирзаева к наказанию в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и лишения права в течение пяти лет занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Помимо этого, с него взыскана сумма полученной им взятки в полном объеме", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с августа 2023 по июль 2024 года Мирзаев через вымогательство получил более 140 миллионов рублей от руководства коммерческой организации – исполнителя крупного государственного контракта на поставку для нужд ведомства быстровозводимых зданий. Уточняется, что Мирзаев обещал гендиректору строительной компании общее покровительство и попустительство по службе в виде беспрепятственного авансирования и приемки поставленной продукции, освобождения от штрафных санкций в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий государственного контракта и одновременно угрожал препятствиями в приемке и оплате выполненных работ, а также внесением фирмы в реестр недобросовестных поставщиков в случае, если он не получит вознаграждение. Уголовные дела в отношении посредников находятся на рассмотрении в суде, взяткодатель освобожден от уголовной ответственности, добавляется в релизе.

