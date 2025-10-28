https://1prime.ru/20251028/zelenskiy-864024331.html

На Западе назвали ключевые преграды для мира на Украине

28.10.2025

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основными препятствиями на пути к миру на Украине остаются Владимир Зеленский и его западные союзники, заявил французский полковник Жак Хогар в интервью изданию Myśl Polska."Президентский срок Зеленского уже истек, что делает его нелегитимным лидером. Но прежде всего он полностью подчиняется курсу войны и ненависти, навязанному ему британскими и евроатлантическими хозяевами", — сказал он.По словам Хогара, вторая причина затягивания конфликта — стремление европейских спонсоров Киева продолжать боевые действия любой ценой. Он отметил, что Украина расплачивается за эти решения своей экономикой и жизнями граждан.В августе президент США Дональд Трамп упоминал о подготовке встречи между Путиным и Зеленским, а также о возможных трёхсторонних переговорах с его участием. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп поддержали идею продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако, как подчеркнул дипломат, Киев до сих пор не ответил на предложение России о создании трёх рабочих групп — по гуманитарным, военным и политическим вопросам, озвученное на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, Зеленский ранее отказался от приглашения Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

