На Западе назвали ключевые преграды для мира на Украине - 28.10.2025
В мире, Киев, Владимир Путин, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, МИД РФ, Дональд Трамп
22:14 28.10.2025 (обновлено: 22:15 28.10.2025)
 
На Западе назвали ключевые преграды для мира на Украине

Полковник Хогар: Зеленский мешает достижению урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основными препятствиями на пути к миру на Украине остаются Владимир Зеленский и его западные союзники, заявил французский полковник Жак Хогар в интервью изданию Myśl Polska.
"Президентский срок Зеленского уже истек, что делает его нелегитимным лидером. Но прежде всего он полностью подчиняется курсу войны и ненависти, навязанному ему британскими и евроатлантическими хозяевами", — сказал он.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе признали крах ВСУ
22:03
По словам Хогара, вторая причина затягивания конфликта — стремление европейских спонсоров Киева продолжать боевые действия любой ценой. Он отметил, что Украина расплачивается за эти решения своей экономикой и жизнями граждан.
В августе президент США Дональд Трамп упоминал о подготовке встречи между Путиным и Зеленским, а также о возможных трёхсторонних переговорах с его участием. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп поддержали идею продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако, как подчеркнул дипломат, Киев до сих пор не ответил на предложение России о создании трёх рабочих групп — по гуманитарным, военным и политическим вопросам, озвученное на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, Зеленский ранее отказался от приглашения Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Президенты Финляндии и Казахстана заявили о едином подходе по Украине
22:07
 
В миреКиевВладимир ПутинМОСКВАУКРАИНАВладимир ЗеленскийМИД РФДональд Трамп
 
 
