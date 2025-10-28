https://1prime.ru/20251028/zhku-863883499.html
Россиян предупредили о новых сроках оплаты ЖКУ с 1 марта
Россиян предупредили о новых сроках оплаты ЖКУ с 1 марта
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Как меняется срок оплаты квитанций ЖКУ с 1 марта и зачем понадобилось его сдвигать, агентству “Прайм” рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Срок внесения платы за жилое помещение регулируется статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) (от 29.12.2004 N 188-ФЗ). Федеральным законом от 24.06.2025 N 177-ФЗ в него были внесены изменения. Данный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.“Изменения заключаются в следующем: на данный момент до вступления в силу изменений срок платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлен ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. С 1 марта 2026 года плату нужно будет вносить до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем”, - отметила Леонова.То есть, при оплате за март 2026 года коммунальные платежи нужно будет оплатить до 15 апреля 2026 года.Кроме того, с марта 2026 года изменится срок получения квитанций за коммунальные услуги. Они станут приходить не 1-го, а 5-го числа каждого месяца.Данные изменения направлены на то, чтобы у населения накапливалось меньше пени за просрочку платежа по коммунальным услугам.“Дело в том, что обычно аванс по заработной плате сотрудники получают как раз примерно в 15-х числах месяца. По логике законодателя, человек, получив зарплату, сможет вовремя оплатить счет за коммунальные услуги без просрочки и без начисления пеней”, - заключила Леонова.
