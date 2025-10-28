Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет третий торговый день подряд - 28.10.2025
Золото дешевеет третий торговый день подряд
2025-10-28T09:09+0300
2025-10-28T09:09+0300
экономика
сша
китай
южная корея
торги
рынок
дональд трамп
си цзиньпин
comex
мировая экономика
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно снижается во вторник утром, уже третий торговый день подряд, в ожидании предстоящей на этой неделе встречи лидеров США и Китая, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 41,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03% - до 3 978,31 доллара за тройскую унцию. За два предыдущих торговых дня котировки драгоценного металла опустились на 3,2%. Декабрьский фьючерс на серебро на 8.56 мск дешевел на 0,46% - до 46,56 доллара за унцию. Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина планируется 30 октября в Южной Корее. "Если Трамп и Си Цзиньпинь проведут продуктивную встречу по торговым вопросам на этой неделе, это может в определенной мере подтолкнуть котировки золота к понижательной динамике. Но это также может быть компенсировано, если Федеральная резервная система будет придерживаться более "голубиного" настроя относительно снижения учетной ставки на этой неделе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). В среду будут опубликованы итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, 97,8% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 3,75-4%, остальные - ее сохранения на уровне 4-4,25% годовых.
сша, китай, южная корея, торги, рынок, дональд трамп, си цзиньпин, comex, мировая экономика
Экономика, США, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Торги, Рынок, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Comex, Мировая экономика
© РИА Новости . Илья Наймушин
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно снижается во вторник утром, уже третий торговый день подряд, в ожидании предстоящей на этой неделе встречи лидеров США и Китая, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 41,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03% - до 3 978,31 доллара за тройскую унцию. За два предыдущих торговых дня котировки драгоценного металла опустились на 3,2%.
Декабрьский фьючерс на серебро на 8.56 мск дешевел на 0,46% - до 46,56 доллара за унцию.
Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина планируется 30 октября в Южной Корее.
"Если Трамп и Си Цзиньпинь проведут продуктивную встречу по торговым вопросам на этой неделе, это может в определенной мере подтолкнуть котировки золота к понижательной динамике. Но это также может быть компенсировано, если Федеральная резервная система будет придерживаться более "голубиного" настроя относительно снижения учетной ставки на этой неделе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
В среду будут опубликованы итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, 97,8% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 3,75-4%, остальные - ее сохранения на уровне 4-4,25% годовых.
Заголовок открываемого материала