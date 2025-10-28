Золото дешевеет в ожидании встречи лидеров США и Китая

https://1prime.ru/20251028/zoloto-864021187.html

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается во вторник вечером на снижении напряженности в мировой торговле и в ожидании предстоящей на этой неделе встречи лидеров США и Китая, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 41,41 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03% - до 3 978,29 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,64% - до 47,075 доллара за унцию. Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина планируется 30 октября в Южной Корее. "Торговая напряженность между США и Китаем действительно снизилась, и возможное заключение торговой сделки уже в конце этой недели после встречи президентов Си и Трампа выглядит вероятным. Это оказывает давление на металлы -"тихие гавани", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Kitco Metals Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff).

