Золото дешевеет в ожидании встречи лидеров США и Китая
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается во вторник вечером на снижении напряженности в мировой торговле и в ожидании предстоящей на этой неделе встречи лидеров США и Китая, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 41,41 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03% - до 3 978,29 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,64% - до 47,075 доллара за унцию. Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина планируется 30 октября в Южной Корее. "Торговая напряженность между США и Китаем действительно снизилась, и возможное заключение торговой сделки уже в конце этой недели после встречи президентов Си и Трампа выглядит вероятным. Это оказывает давление на металлы -"тихие гавани", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Kitco Metals Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff).
20:08 28.10.2025
 
Золото дешевеет в ожидании встречи лидеров США и Китая

Золото дешевеет на ослаблении уровня напряженности в мировой торговле

Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Заголовок открываемого материала