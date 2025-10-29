https://1prime.ru/20251029/aktsii-864038850.html

Российский рынок акций продолжает коррекцию вверх

Российский рынок акций продолжает коррекцию вверх - 29.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает коррекцию вверх

Российский рынок акций днем в среду продолжает начатую вчера коррекцию вверх после заметного снижения в конце прошлой недели и начале текущей, следует из данных | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T15:30+0300

2025-10-29T15:30+0300

2025-10-29T15:30+0300

экономика

рынок

торги

антон силуанов

яндекс

финам

ук "первая"

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/71/841357172_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_09028617ebb3aeea40daf3b6c1973510.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем в среду продолжает начатую вчера коррекцию вверх после заметного снижения в конце прошлой недели и начале текущей, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.58 мск рос на 1,07%, до 2 521,68 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,39%, до 64,08 доллара за баррель. "Российский рынок акций начал торговую сессию в среду с умеренного роста, что свидетельствует о продолжении коррекционного движения вверх на фоне относительно спокойной геополитической повестки", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Дополнительным поддерживающим сигналом стали слова министра финансов Антона Силуанова, который выразил уверенность, что меры бюджетной политики уже создают пространство для дальнейшего снижения ставки", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". Сейчас новостной фон для рынка акций скорее нейтральный, однако сохраняется значительная неопределенность в части дальнейших действий нефтяных компаний, подпавших под санкции, отметил Максим Федосов из УК "Первая". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Полюса" (+3,48%), "Яндекса" (+2,75%),"Татнефти" (обыкновенные акции растут на 2,67%, префы на 2,29%), ПИКа (+1,79%), "Позитива" (+1,74%). "Особое внимание инвесторов привлекли сильные финансовые результаты "Яндекса". По итогам 3-го квартала 2025 года выручка компании увеличилась на 32%, до 366,1 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA выросла на 43%, до 78,1 миллиарда рублей, что превзошло рыночные ожидания. В свете таких успехов "Яндекс" повысил свой прогноз по скорректированной EBITDA на весь 2025 год до 270 миллиардов рублей с ранее ожидаемых 250 миллиардов рублей", - рассказал Ефанов. В лидерах снижения акции "Башнефти" (-2,43%), "Мосэнерго" (-1,57%), "СПБ Биржи" (-1,39%), "Северстали" (-1,32%), банка "Санкт-Петербург" (-0,9%). Прогнозы Абрамов из ФГ "Финам" ожидает, что к завершению торговой сессии рынок останется в "зеленой зоне". "Восстановление рынка было локальным и стало следствием перепроданности. Дальнейший рост возможен, если поддержку рынку окажут позитивные новости со стороны внешней политики, макроэкономических данных или корпоративного сектора", - заключил Федосов из УК "Первая".

https://1prime.ru/20251029/zoloto-864033069.html

https://1prime.ru/20251029/neft-864038522.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, антон силуанов, яндекс, финам, ук "первая"