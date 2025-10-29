Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций продолжает коррекцию вверх - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251029/aktsii-864038850.html
Российский рынок акций продолжает коррекцию вверх
Российский рынок акций продолжает коррекцию вверх - 29.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает коррекцию вверх
Российский рынок акций днем в среду продолжает начатую вчера коррекцию вверх после заметного снижения в конце прошлой недели и начале текущей, следует из данных | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T15:30+0300
2025-10-29T15:30+0300
экономика
рынок
торги
антон силуанов
яндекс
финам
ук "первая"
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/71/841357172_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_09028617ebb3aeea40daf3b6c1973510.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем в среду продолжает начатую вчера коррекцию вверх после заметного снижения в конце прошлой недели и начале текущей, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.58 мск рос на 1,07%, до 2 521,68 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,39%, до 64,08 доллара за баррель. "Российский рынок акций начал торговую сессию в среду с умеренного роста, что свидетельствует о продолжении коррекционного движения вверх на фоне относительно спокойной геополитической повестки", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Дополнительным поддерживающим сигналом стали слова министра финансов Антона Силуанова, который выразил уверенность, что меры бюджетной политики уже создают пространство для дальнейшего снижения ставки", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". Сейчас новостной фон для рынка акций скорее нейтральный, однако сохраняется значительная неопределенность в части дальнейших действий нефтяных компаний, подпавших под санкции, отметил Максим Федосов из УК "Первая". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Полюса" (+3,48%), "Яндекса" (+2,75%),"Татнефти" (обыкновенные акции растут на 2,67%, префы на 2,29%), ПИКа (+1,79%), "Позитива" (+1,74%). "Особое внимание инвесторов привлекли сильные финансовые результаты "Яндекса". По итогам 3-го квартала 2025 года выручка компании увеличилась на 32%, до 366,1 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA выросла на 43%, до 78,1 миллиарда рублей, что превзошло рыночные ожидания. В свете таких успехов "Яндекс" повысил свой прогноз по скорректированной EBITDA на весь 2025 год до 270 миллиардов рублей с ранее ожидаемых 250 миллиардов рублей", - рассказал Ефанов. В лидерах снижения акции "Башнефти" (-2,43%), "Мосэнерго" (-1,57%), "СПБ Биржи" (-1,39%), "Северстали" (-1,32%), банка "Санкт-Петербург" (-0,9%). Прогнозы Абрамов из ФГ "Финам" ожидает, что к завершению торговой сессии рынок останется в "зеленой зоне". "Восстановление рынка было локальным и стало следствием перепроданности. Дальнейший рост возможен, если поддержку рынку окажут позитивные новости со стороны внешней политики, макроэкономических данных или корпоративного сектора", - заключил Федосов из УК "Первая".
https://1prime.ru/20251029/zoloto-864033069.html
https://1prime.ru/20251029/neft-864038522.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/71/841357172_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_8f302579ae79f36858dfac9025e468d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, антон силуанов, яндекс, финам, ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, Антон Силуанов, Яндекс, Финам, УК "Первая"
15:30 29.10.2025
 
Российский рынок акций продолжает коррекцию вверх

Российский рынок акций продолжил коррекцию вверх после снижения прошлой недели

© Unsplash/KanchanaraКотировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем в среду продолжает начатую вчера коррекцию вверх после заметного снижения в конце прошлой недели и начале текущей, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.58 мск рос на 1,07%, до 2 521,68 пункта.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Золото дешевеет в среду утром
08:56
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,39%, до 64,08 доллара за баррель.
"Российский рынок акций начал торговую сессию в среду с умеренного роста, что свидетельствует о продолжении коррекционного движения вверх на фоне относительно спокойной геополитической повестки", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Дополнительным поддерживающим сигналом стали слова министра финансов Антона Силуанова, который выразил уверенность, что меры бюджетной политики уже создают пространство для дальнейшего снижения ставки", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
Сейчас новостной фон для рынка акций скорее нейтральный, однако сохраняется значительная неопределенность в части дальнейших действий нефтяных компаний, подпавших под санкции, отметил Максим Федосов из УК "Первая".

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции "Полюса" (+3,48%), "Яндекса" (+2,75%),"Татнефти" (обыкновенные акции растут на 2,67%, префы на 2,29%), ПИКа (+1,79%), "Позитива" (+1,74%).
"Особое внимание инвесторов привлекли сильные финансовые результаты "Яндекса". По итогам 3-го квартала 2025 года выручка компании увеличилась на 32%, до 366,1 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA выросла на 43%, до 78,1 миллиарда рублей, что превзошло рыночные ожидания. В свете таких успехов "Яндекс" повысил свой прогноз по скорректированной EBITDA на весь 2025 год до 270 миллиардов рублей с ранее ожидаемых 250 миллиардов рублей", - рассказал Ефанов.
В лидерах снижения акции "Башнефти" (-2,43%), "Мосэнерго" (-1,57%), "СПБ Биржи" (-1,39%), "Северстали" (-1,32%), банка "Санкт-Петербург" (-0,9%).
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее
14:38

Прогнозы

Абрамов из ФГ "Финам" ожидает, что к завершению торговой сессии рынок останется в "зеленой зоне".
"Восстановление рынка было локальным и стало следствием перепроданности. Дальнейший рост возможен, если поддержку рынку окажут позитивные новости со стороны внешней политики, макроэкономических данных или корпоративного сектора", - заключил Федосов из УК "Первая".
 
ЭкономикаРынокТоргиАнтон СилуановЯндексФинамУК "Первая"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала