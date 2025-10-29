Российский рынок акций продолжает коррекцию вверх

https://1prime.ru/20251029/aktsii-864038850.html
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем в среду продолжает начатую вчера коррекцию вверх после заметного снижения в конце прошлой недели и начале текущей, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.58 мск рос на 1,07%, до 2 521,68 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,39%, до 64,08 доллара за баррель. "Российский рынок акций начал торговую сессию в среду с умеренного роста, что свидетельствует о продолжении коррекционного движения вверх на фоне относительно спокойной геополитической повестки", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Дополнительным поддерживающим сигналом стали слова министра финансов Антона Силуанова, который выразил уверенность, что меры бюджетной политики уже создают пространство для дальнейшего снижения ставки", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". Сейчас новостной фон для рынка акций скорее нейтральный, однако сохраняется значительная неопределенность в части дальнейших действий нефтяных компаний, подпавших под санкции, отметил Максим Федосов из УК "Первая". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Полюса" (+3,48%), "Яндекса" (+2,75%),"Татнефти" (обыкновенные акции растут на 2,67%, префы на 2,29%), ПИКа (+1,79%), "Позитива" (+1,74%). "Особое внимание инвесторов привлекли сильные финансовые результаты "Яндекса". По итогам 3-го квартала 2025 года выручка компании увеличилась на 32%, до 366,1 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA выросла на 43%, до 78,1 миллиарда рублей, что превзошло рыночные ожидания. В свете таких успехов "Яндекс" повысил свой прогноз по скорректированной EBITDA на весь 2025 год до 270 миллиардов рублей с ранее ожидаемых 250 миллиардов рублей", - рассказал Ефанов. В лидерах снижения акции "Башнефти" (-2,43%), "Мосэнерго" (-1,57%), "СПБ Биржи" (-1,39%), "Северстали" (-1,32%), банка "Санкт-Петербург" (-0,9%). Прогнозы Абрамов из ФГ "Финам" ожидает, что к завершению торговой сессии рынок останется в "зеленой зоне". "Восстановление рынка было локальным и стало следствием перепроданности. Дальнейший рост возможен, если поддержку рынку окажут позитивные новости со стороны внешней политики, макроэкономических данных или корпоративного сектора", - заключил Федосов из УК "Первая".
