Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли
Южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 обновили рекорды
© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Dimitri Karastelev
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно показали рост, при этом южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 обновили рекорды, инвесторы также обратили внимание на статистику из Австралии, торговые новости и динамику в США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7% - до 4 016,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,32%, до 2 550,28 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 1,76% - до 4 081,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,96% - до 8 926,2 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 2,17% - до 51 307,65 пункта.
В среду в Гонконге рынки закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,33% - до 26 346,14 пункта.
В ходе торгов среды KOSPI и Nikkei 225 обновили исторические рекорды, которые теперь составляют 4 084,09 пункта и 51 412,97 пункта соответственно, а Shanghai Composite поднимался до самой высокой отметки с июля 2015 года.
Инвесторы оценивают новости торговли. Так, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров двух стран намечена на 30 октября в Южной Корее.
Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, инфляция в Австралии в третьем квартале составила 3,2% в годовом выражении, ожидался рост цен на 3%, инфляция в квартальном выражении составила 1,3% вместо ожидавшихся 1,1%.
Данные о годовом росте потребительских цен в Австралии за месяц показали месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator): 3,5% к сентябрю 2024 года после 3% в августе. Аналитики предполагали показатель на уровне 3,1%.