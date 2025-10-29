https://1prime.ru/20251029/aviakompanija-864027088.html
Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения, заявил газете "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Идет работа и консультации между компаниями, но всё зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют - пожалуйста, мы не против", - сказал Руденко
Россия и Япония обсуждают восстановление прямого авиасообщения