Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения - 29.10.2025
Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения
2025-10-29T01:47+0300
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения, заявил газете "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Идет работа и консультации между компаниями, но всё зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют - пожалуйста, мы не против", - сказал Руденко
01:47 29.10.2025
 
Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Россия и Япония обсуждают восстановление прямого авиасообщения

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения, заявил газете "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Идет работа и консультации между компаниями, но всё зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют - пожалуйста, мы не против", - сказал Руденко
 
