https://1prime.ru/20251029/aviakompanija-864027088.html

Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения - 29.10.2025, ПРАЙМ

Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения, заявил газете "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T01:47+0300

2025-10-29T01:47+0300

2025-10-29T01:47+0300

бизнес

россия

япония

москва

рф

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864027088.jpg?1761691670

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения, заявил газете "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Идет работа и консультации между компаниями, но всё зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют - пожалуйста, мы не против", - сказал Руденко

япония

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, япония, москва, рф, мид рф, мид