Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость бензина на российской бирже снизилась почти на пять процентов - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251029/benzin-864038326.html
Стоимость бензина на российской бирже снизилась почти на пять процентов
Стоимость бензина на российской бирже снизилась почти на пять процентов - 29.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость бензина на российской бирже снизилась почти на пять процентов
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже снижается высокими темпами три дня подряд: только в среду стоимость марок опустилась на 4,7% и 4,85%... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T14:15+0300
2025-10-29T14:15+0300
энергетика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже снижается высокими темпами три дня подряд: только в среду стоимость марок опустилась на 4,7% и 4,85% соответственно, следует из материалов торгов. Бензин Аи-92 подешевел по территориальному индексу Европейской части России до 65 108 рублей за тонну, Аи-95 - на 4,85%, до 73 196 рублей за тонну. Также подешевели и все сорта дизельного топлива: стоимость летнего дизтоплива упала на 5,02%, до 58 769 рублей за тонну, межсезонного - на 4,16%, до 58 484 рублей. Тонна зимнего дизтоплива снизилась в цене на 1,29% - до 75 998 рублей. При этом авиакеросин подорожал на 0,89%, до 80 357 рублей за тонну, мазут - на 2,07%, до 22 894 рублей. Тогда как цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 0,36% - до 19 344 рублей за тонну. Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в прошлую среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно позитивно сказаться на стабилизации цен. Тем временем топливные брокеры отмечают срывы сроков поставки топлива по результатам биржевых сделок. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на бирже) обратилась к президенту Петербургской биржи Игорю Артемьеву с просьбой ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, с соответствующим письмом ранее ознакомилось РИА Новости.
https://1prime.ru/20251027/krym-863983256.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_4bd2fb44a34f7d4c1f81a035220a737f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Энергетика, Рынок
14:15 29.10.2025
 
Стоимость бензина на российской бирже снизилась почти на пять процентов

Стоимость бензина на Петербургской бирже упала на 4,7 процента

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже снижается высокими темпами три дня подряд: только в среду стоимость марок опустилась на 4,7% и 4,85% соответственно, следует из материалов торгов.
Бензин Аи-92 подешевел по территориальному индексу Европейской части России до 65 108 рублей за тонну, Аи-95 - на 4,85%, до 73 196 рублей за тонну.
Также подешевели и все сорта дизельного топлива: стоимость летнего дизтоплива упала на 5,02%, до 58 769 рублей за тонну, межсезонного - на 4,16%, до 58 484 рублей. Тонна зимнего дизтоплива снизилась в цене на 1,29% - до 75 998 рублей.
При этом авиакеросин подорожал на 0,89%, до 80 357 рублей за тонну, мазут - на 2,07%, до 22 894 рублей. Тогда как цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 0,36% - до 19 344 рублей за тонну.
Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в прошлую среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно позитивно сказаться на стабилизации цен.
Тем временем топливные брокеры отмечают срывы сроков поставки топлива по результатам биржевых сделок. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на бирже) обратилась к президенту Петербургской биржи Игорю Артемьеву с просьбой ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, с соответствующим письмом ранее ознакомилось РИА Новости.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
27 октября, 16:44
 
ЭнергетикаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала