Стоимость бензина на российской бирже снизилась почти на пять процентов

энергетика

рынок

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже снижается высокими темпами три дня подряд: только в среду стоимость марок опустилась на 4,7% и 4,85% соответственно, следует из материалов торгов. Бензин Аи-92 подешевел по территориальному индексу Европейской части России до 65 108 рублей за тонну, Аи-95 - на 4,85%, до 73 196 рублей за тонну. Также подешевели и все сорта дизельного топлива: стоимость летнего дизтоплива упала на 5,02%, до 58 769 рублей за тонну, межсезонного - на 4,16%, до 58 484 рублей. Тонна зимнего дизтоплива снизилась в цене на 1,29% - до 75 998 рублей. При этом авиакеросин подорожал на 0,89%, до 80 357 рублей за тонну, мазут - на 2,07%, до 22 894 рублей. Тогда как цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 0,36% - до 19 344 рублей за тонну. Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в прошлую среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно позитивно сказаться на стабилизации цен. Тем временем топливные брокеры отмечают срывы сроков поставки топлива по результатам биржевых сделок. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на бирже) обратилась к президенту Петербургской биржи Игорю Артемьеву с просьбой ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, с соответствующим письмом ранее ознакомилось РИА Новости.

рынок