Фондовые индексы АТP в основном торгуются в плюсе
Фондовые индексы АТP в основном торгуются в плюсе - 29.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТP в основном торгуются в плюсе
29.10.2025
2025-10-29T08:20+0300
2025-10-29T08:20+0300
2025-10-29T08:20+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром в основном поднимаются в преддверии выхода финотчетов крупнейших технологических компаний, рынки в Гонконге закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,37% - до 4 002,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2 531,18 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,8% - до 4 042,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,93% - до 8 928,3 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,96%, до 51 203 пунктов, ранее в ходе торгов достиг нового рекорда в 51 345,5 пункта. В среду в Гонконге рынки закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,33%, до 26 346,14 пункта. Мировые инвесторы на этой неделе ожидают выхода финансовых отчетов крупнейших технологических компаний, среди которых Microsoft, Alphabet, Apple и Amazon. "Инвесторы хотят увидеть не только устойчивые показатели, но и свидетельство финансовой поддержки искусственного интеллекта (ИИ) и увеличение спроса, выходящего за рамки первоначального всплеска интереса. В этом случае рынок сможет определить, становится ли бум ИИ "пузырем" или нет ", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).
