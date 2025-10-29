https://1prime.ru/20251029/birzhi-864031974.html

Фондовые индексы АТP в основном торгуются в плюсе

Фондовые индексы АТP в основном торгуются в плюсе - 29.10.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТP в основном торгуются в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром в основном поднимаются в преддверии выхода финотчетов крупнейших технологических... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T08:20+0300

2025-10-29T08:20+0300

2025-10-29T08:20+0300

экономика

рынок

торги

акции

гонконг

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

kospi

nikkei 225

https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_0:205:2829:1796_1920x0_80_0_0_3d0a3259fe33d853969dcb84d8f841ad.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром в основном поднимаются в преддверии выхода финотчетов крупнейших технологических компаний, рынки в Гонконге закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,37% - до 4 002,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2 531,18 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,8% - до 4 042,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,93% - до 8 928,3 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,96%, до 51 203 пунктов, ранее в ходе торгов достиг нового рекорда в 51 345,5 пункта. В среду в Гонконге рынки закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,33%, до 26 346,14 пункта. Мировые инвесторы на этой неделе ожидают выхода финансовых отчетов крупнейших технологических компаний, среди которых Microsoft, Alphabet, Apple и Amazon. "Инвесторы хотят увидеть не только устойчивые показатели, но и свидетельство финансовой поддержки искусственного интеллекта (ИИ) и увеличение спроса, выходящего за рамки первоначального всплеска интереса. В этом случае рынок сможет определить, становится ли бум ИИ "пузырем" или нет ", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).

https://1prime.ru/20251027/aktsii-863991305.html

гонконг

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, гонконг, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, kospi, nikkei 225