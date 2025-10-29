https://1prime.ru/20251029/birzhi-864040883.html

Американские фондовые индексы растут в ожидании решений ФРС

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,45% - до 47 920,47 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,62% - до 23 980,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 6 910,98 пункта, при этом минутами ранее оба показателя поднимались до новых рекордных значений в 24 003,59 и 6 915,02 пункта соответственно. Позднее в среду будут опубликованы итоги октябрьского заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики ожидают еще одного понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейших действий центробанка. "Решающим фактором станет пресс-конференция Пауэлла и его оценка текущей ситуации на рынке труда, поскольку мы не получаем реальных данных из-за приостановки работы правительства", - цитирует агентство Блумберг стратега Unicredit Кристиана Стокера (Christian Stocker). Эксперт также отметил, что американская экономика будет продолжать стабильно развиваться, если в следующем году будут приняты меры по снижению учетной ставки. Это, по мнению Стокера, будет иметь решающее значение для фондового рынка.

