Американские фондовые индексы растут в ожидании решений ФРС - 29.10.2025
Американские фондовые индексы растут в ожидании решений ФРС
Основные фондовые индексы США в среду растут перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,45% - до 47 920,47 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,62% - до 23 980,38 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,29%, до 6 910,98 пункта, при этом минутами ранее оба показателя поднимались до новых рекордных значений в 24 003,59 и 6 915,02 пункта соответственно. Позднее в среду будут опубликованы итоги октябрьского заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики ожидают еще одного понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейших действий центробанка. "Решающим фактором станет пресс-конференция Пауэлла и его оценка текущей ситуации на рынке труда, поскольку мы не получаем реальных данных из-за приостановки работы правительства", - цитирует агентство Блумберг стратега Unicredit Кристиана Стокера (Christian Stocker). Эксперт также отметил, что американская экономика будет продолжать стабильно развиваться, если в следующем году будут приняты меры по снижению учетной ставки. Это, по мнению Стокера, будет иметь решающее значение для фондового рынка.
16:54 29.10.2025
 
Американские фондовые индексы растут в ожидании решений ФРС

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут перед публикацией решений Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,45% - до 47 920,47 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,62% - до 23 980,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 6 910,98 пункта, при этом минутами ранее оба показателя поднимались до новых рекордных значений в 24 003,59 и 6 915,02 пункта соответственно.
Позднее в среду будут опубликованы итоги октябрьского заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики ожидают еще одного понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейших действий центробанка.
"Решающим фактором станет пресс-конференция Пауэлла и его оценка текущей ситуации на рынке труда, поскольку мы не получаем реальных данных из-за приостановки работы правительства", - цитирует агентство Блумберг стратега Unicredit Кристиана Стокера (Christian Stocker).
Эксперт также отметил, что американская экономика будет продолжать стабильно развиваться, если в следующем году будут приняты меры по снижению учетной ставки. Это, по мнению Стокера, будет иметь решающее значение для фондового рынка.
