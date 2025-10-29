https://1prime.ru/20251029/bomby-864049375.html

В США оценили новые российские "умные" бомбы

2025-10-29T22:20+0300

2025-10-29T22:20+0300

2025-10-29T22:21+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859979004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7890e0ffb421d19e07eaa14569bd8e23.jpg

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российские экспериментальные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), способны поражать цели на территории Украины на дистанции от 150 до 200 километров, об этом сообщил обозреватель издания The National Interest Ставрос Атламазоглу. По его мнению, УПМК представляет собой систему наведения, которая трансформирует "глупые" бомбы в "умные". Атламазоглу считает, что они особенно подходят для атак на передовые позиции и логистические объекты. "Если эта новая планирующая бомба окажется эффективной, она предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный способ нанесения ударов", — заключил обозреватель, добавив, что такие боеприпасы могут успешно обходить украинскую противовоздушную оборону. Ранее Министерство обороны России сообщило, что 21 октября экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 из состава ВКС России уничтожил командный пункт украинских вооруженных сил в зоне ответственности группы "Южная". По информации ведомства, удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по заданным координатам, что обеспечило высокую точность. 26 октября российские ВКС такожде нанесли удар осколочно-фугасной авиационной бомбой калибра 250 килограммов и фактической массой 270 килограммов (ОФАБ-250-270), по сосредоточению ВСУ в левобережной части Купянска.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

