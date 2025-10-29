Совфед одобрил закон о корректировке параметров бюджета

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-29T10:40+0300
2025-10-29T10:40+0300
экономика
россия
рф
антон силуанов
совет федерации
фнб
россия, рф, антон силуанов, совет федерации, фнб
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Совет Федерации, ФНБ
10:40 29.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год.
Предусмотренные документом изменения направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития, пояснял министр финансов Антон Силуанов.
Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. Общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. В результате дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Глава ФТС рассказал о перечислениях ведомства в бюджет в 2025 году
24 октября, 14:35
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон СилуановСовет ФедерацииФНБ
 
 
