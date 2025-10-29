Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению проекта бюджета - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/byudzhet-864035118.html
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению проекта бюджета
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению проекта бюджета - 29.10.2025, ПРАЙМ
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению проекта бюджета
Минфин России на этой неделе направит в кабмин поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, правительство рассмотрит их на... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T11:05+0300
2025-10-29T11:17+0300
финансы
рф
минфин
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин России на этой неделе направит в кабмин поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, правительство рассмотрит их на следующей неделе, собщил журналистам глава министерства Антон Силуанов."Правительство их рассмотрит на следующей неделе. Но во всяком случае на этой неделе их направим в правительство", - сказал министр.
https://1prime.ru/20251029/byudzhet-864034653.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, минфин, антон силуанов
Финансы, РФ, Минфин, Антон Силуанов
11:05 29.10.2025 (обновлено: 11:17 29.10.2025)
 
Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению проекта бюджета

Минфин на этой неделе направит поправки ко II чтению проекта бюджета до 2028 года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Минфин РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин России на этой неделе направит в кабмин поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, правительство рассмотрит их на следующей неделе, собщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
"Правительство их рассмотрит на следующей неделе. Но во всяком случае на этой неделе их направим в правительство", - сказал министр.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Совфед одобрил закон о корректировке параметров бюджета
10:40
 
ФинансыРФМинфинАнтон Силуанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала