Минфин на этой неделе направит поправки ко второму чтению проекта бюджета

2025-10-29T11:05+0300
2025-10-29T11:05+0300
2025-10-29T11:17+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин России на этой неделе направит в кабмин поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, правительство рассмотрит их на следующей неделе, собщил журналистам глава министерства Антон Силуанов."Правительство их рассмотрит на следующей неделе. Но во всяком случае на этой неделе их направим в правительство", - сказал министр.
