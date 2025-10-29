https://1prime.ru/20251029/cbo-864046990.html
В Конгрессе подсчитали, сколько может потерять экономика США из-за шатдауна
В Конгрессе подсчитали, сколько может потерять экономика США из-за шатдауна - 29.10.2025, ПРАЙМ
В Конгрессе подсчитали, сколько может потерять экономика США из-за шатдауна
Экономика США может безвозвратно потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за шатдауна, подсчитали в Управлении Конгресса США по бюджету (CBO). | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T19:45+0300
2025-10-29T19:45+0300
2025-10-29T19:45+0300
финансы
мировая экономика
сша
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Экономика США может безвозвратно потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за шатдауна, подсчитали в Управлении Конгресса США по бюджету (CBO). "По оценке CBO, задержка финансирования федеральных органов власти отсрочит федеральные расходы и окажет негативное влияние на экономику, которое в основном, но не полностью, восстановится после окончания шатдауна... Однако от 7 до 14 миллиардов долларов (в ценах 2025 года) (восстановить - ред.) не удастся", - говорится в заявлении управления.
https://1prime.ru/20251029/ssha-864041625.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, сша, конгресс сша
Финансы, Мировая экономика, США, Конгресс США
В Конгрессе подсчитали, сколько может потерять экономика США из-за шатдауна
Конгресс: экономика США может потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за шатдауна
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Экономика США может безвозвратно потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за шатдауна, подсчитали в Управлении Конгресса США по бюджету (CBO).
"По оценке CBO, задержка финансирования федеральных органов власти отсрочит федеральные расходы и окажет негативное влияние на экономику, которое в основном, но не полностью, восстановится после окончания шатдауна... Однако от 7 до 14 миллиардов долларов (в ценах 2025 года) (восстановить - ред.) не удастся", - говорится в заявлении управления.
Минфин США временно разрешил операции с предприятиями "Роснефти" в Германии