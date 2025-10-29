Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-29T19:45+0300
2025-10-29T19:45+0300
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Экономика США может безвозвратно потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за шатдауна, подсчитали в Управлении Конгресса США по бюджету (CBO). "По оценке CBO, задержка финансирования федеральных органов власти отсрочит федеральные расходы и окажет негативное влияние на экономику, которое в основном, но не полностью, восстановится после окончания шатдауна... Однако от 7 до 14 миллиардов долларов (в ценах 2025 года) (восстановить - ред.) не удастся", - говорится в заявлении управления.
19:45 29.10.2025
 
В Конгрессе подсчитали, сколько может потерять экономика США из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Экономика США может безвозвратно потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за шатдауна, подсчитали в Управлении Конгресса США по бюджету (CBO).
"По оценке CBO, задержка финансирования федеральных органов власти отсрочит федеральные расходы и окажет негативное влияние на экономику, которое в основном, но не полностью, восстановится после окончания шатдауна... Однако от 7 до 14 миллиардов долларов (в ценах 2025 года) (восстановить - ред.) не удастся", - говорится в заявлении управления.
